Burgdorf

Bislang ohne Auswirkung auf den Unterricht bleibt an der Astrid-Lindgren-Grundschule der positive Corona-Test für eine Lehrkraft: Sie war nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith zuletzt am vergangenen Freitag in der Schule. Am Dienstag lag das Ergebnis des Tests vor, wie Schulleiter Heiko Blumenstein sagte. Seinen Angaben zufolge läuft der Unterricht an der Schule aktuell ohne Einschränkungen weiter. „Ich habe das Gesundheitsamt als zuständige Behörde informiert, aber noch keine Rückmeldung wegen weiterer Maßnahmen erhalten“, sagt er.

Für die gesamte Stadt Burgdorf meldet die Region Hannover an diesem Mittwoch drei neue Infektionen, damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 778 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 222,1 (Dienstag: 225,3). Nur Uetze weist im Regionsvergleich mit 257,6 eine höhere Inzidenz auf. In beiden Kommunen wirkt sich nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel der Ausbruch der Coronavirus-Infektionen in einer Wohnstätte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf aus.

Von Antje Bismark