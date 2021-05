Burgdorf

Ein Acht- und ein Neuntklässler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule sind in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte jetzt die Stadt mit. Nach Aussage von Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke wirken sich die Infektionen nicht auf das Schulleben aus, weil die beiden Erkrankten vier Tage vor dem Auftreten der Symptome das letzte Mal am Präsenzunterricht teilgenommen hatten. Zunächst zeigten die Schnelltests ein positives Ergebnis, welches der PCR-Test dann bestätigte, wie van Waveren-Matschke sagte.

Lesen Sie auch: Notbremse für Hannover fällt: Das ändert sich jetzt bei den Corona-Regeln

Unterdessen teilt das Gesundheitsamt der Region Hannover mit, dass es am Dienstag keine neuen Infektionen in der Stadt gab. Weil zudem zwei Menschen als genesen gelten, ist die Zahl der aktuell Infizierten von 71 am Montag auf 69 am Dienstag gesunken. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 1104 Menschen aus Burgdorf mit dem Coronavirus angesteckt. Die Stagnation wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus, die am Dienstag 104,7 beträgt. Noch am Montag lag dieser Wert bei 120,6. Nach Angaben der Region starben an oder mit dem Coronavirus 28 Burgdorferinnen und Burgdorfer.

Von Antje Bismark