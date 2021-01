Burgdorf

Sieben Personen haben sich innerhalb von 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert – damit sind seit Beginn der Pandemie 376 Burgdorfer an Covid-19 erkrankt. Aktuell liegt die Zahl bei 27 Infizierten. Diese Daten nannte am Donnerstag der Sprecher der Region Hannover, Christoph Borschel. Seinen Angaben zufolge starben seit März 2020 drei Erkrankte an oder mit dem Coronavirus.

Die neuen Infektionen wirken sich auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus. Sie liegt bei 38,1 und damit deutlich über dem Wert von Mittwoch mit 15,9. Der Blick in die Region zeigt jedoch, dass die Lage in Burgdorf entspannt ist: Die Kommune liegt hinter Burgwedel (28,9) auf dem vorletzten Platz bei den Inzidenzwerten.

Von Antje Bismark