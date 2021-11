Burgdorf

Von einem erfolgreichen Auftakt des dezentralen Impfzentrums an der Marktstraße spricht die Region Hannover nach dem ersten Tag – und eine Zahl bestätigt diese Bilanz: Am Montag ließen sich 102 Frauen und Männer mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen, davon waren zehn Erst-, sechs Zweit- und 86 Boosterimpfungen. Kurz vor 15 Uhr musste das Team sogar einen Mann abweisen: Der Impfstoff war alle.

Anna-Luise Parlasca nutzte den ersten Impftag, um ihre Erst- und Zweitimpfung auffrischen zu lassen. „Es ist gut, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, uns schnell und ohne Termin impfen zu lassen“, sagte die Burgdorferin und fügte hinzu, dass sie nach wie vor im Privaten, aber auch im Unternehmen großen Wert auf Abstand, Maske und Desinfektion lege. Auch das regelmäßige Testen sei notwendig, sagte sie im Gespräch mit Bürgermeister Armin Pollehn und Marlene Graf, kommissarische Fachbereichsleiterin Gesundheit bei der Region Hannover.

Booster und Erstimpfungen – alles ist am ersten Tag dabei

Während Parlasca gegen 11.30 Uhr schon wieder das Rathaus I und das mobile Impfteam der Johanniter-Unfallhilfe verlassen konnte, wartete Elke Möhlenbrink noch auf das Gespräch mit dem Arzt und das Vakzin. Die Burgdorferin wurde wie alle anderen Impfwilligen am Eingang des Rathauses von Beschäftigten der Hilfsorganisation begrüßt und musste den mehrseitigen Anamnesebogen ausfüllen, ehe ein Arzt mit ihr über den Impfstoff, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und mögliche Reaktionen sprach. Ihre ersten beiden Spritzen hatte die Seniorin im Impfzentrum auf dem Messegelände erhalten, daher kannte sie den Ablauf. Wie ihr Mann begrüßte sie aber, dass jetzt der weite Weg entfällt. Und: „Eigentlich haben wir einen Termin beim Hausarzt im Dezember, da ist die Lösung jetzt deutlich besser“, sagte die Burgdorferin.

Anna-Luise Parlasca (Mitte) gehört zu den Ersten, die sich im Rathaus I die Boosterimpfung abholen, wie sie im Gespräch mit Bürgermeister Armin Pollehn und Marlene Graf, Fachbereichsleiterin Gesundheit bei der Region Hannover, sagt. Quelle: Antje Bismark

Ob Booster- oder Erstimpfung: Die Impfwilligen nannten ganz unterschiedliche Gründe. Annika Loewe hatte bisher nur die Einfachimpfung mit Johnson & Johnson erhalten, sie wollte jetzt die zweite Dosis als Kreuzimpfung für einen möglichst hohen Schutz. Ein Ehepaar aus Arpke kam mit seinen beiden Kindern. „Ich habe vor einiger Zeit schon einmal Moderna bekommen, aber den zweiten Termin irgendwie verpasst“, sagte die Arpkerin. Nun holte sie sich die zweite Spritze, ihr Mann die Erstimpfung. Und die Kuscheltiere der Kinder schmückte anschließend eine Maske. „Das Team hat uns wirklich toll begleitet“, sagte die Mutter.

Region bietet Drittimpfung auch für Jüngere an

Nach dem Ehepaar kam um 15.50 Uhr noch ein Radfahrer zum Rathaus I, doch er hatte das Nachsehen und muss einen zweiten Anlauf unternehmen, weil zu diesem Zeitpunkt der Impfstoff aufgebraucht war. „Wie erkläre ich das jetzt meinem Arbeitgeber?“, fragte er das Impfteam, das auf den Dienstag und die nächsten Tage verwies. Mit etwa 100 Geimpften hatte Graf zum Start gerechnet, die Erfahrung zeige, dass die Nachfrage steige und die Region dann nachsteuern könne. Denn das Ziel sei letztlich, jedem ein Impfangebot zu unterbreiten. „Dabei arbeiten wir eng mit den Apotheken zusammen“, sagte die Amtsärztin und fügte hinzu, dass keine Dosis verschwendet werden solle. Wenn also gegen 16 Uhr noch Impfstoff vorhanden sei, spreche das Team gezielt Passanten an – ähnlich wie bei der Impfbrücke in Laatzen.

Das Team der Johanniter-Unfallhilfe hat am ersten Tag 102 Menschen geimpft. Quelle: Antje Bismark

Auch wenn sich das Impfzentrum vor allem an Menschen über 70 Jahre und Beschäftigte in der Pflege richte, so grenze die Region keinen Impfwilligen aus, unabhängig von Alter und Beruf, sagte Graf. „Wir brauchen eine hohe Impfquote, das sehe ich als gesellschaftliche und gemeinschaftliche Aufgabe an“, ergänzte Pollehn – dankbar für den guten Kontakt zur Region, die indes weitere dezentrale Zentren plant.

Das dezentrale Impfzentrum im Rathaus I öffnet bis Freitag, 3. Dezember, montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Wer sich impfen lassen möchte, benötigt seinen Ausweis oder den Impfausweis, aber nicht die Krankenkassenkarte.

Von Antje Bismark