Burgdorf

Mit 100 Impfungen pro Tag hat die Region Hannover im mobilen Impfzentrum an der Marktstraße 55 gerechnet. Nach den ersten vier Tagen steht fest, dass das Ziel bei Weitem übertroffen ist. Das Impfteam der Johanniter-Unfallhilfe verzeichnete im Zeitraum von Montag bis Donnerstag insgesamt 569 Impfungen, wie Regionssprecher Christoph Borschel sagt.

Mehrheit nutzt Impfzentrum zum Boostern

Seinen Angaben zufolge holten sich 498 Frauen und Männer den sogenannten Booster, also die Auffrischungsimpfung. Zum ersten Mal das Vakzin von Biontech/Pfizer ließen sich 53 Bürgerinnen und Bürger spritzen. Eine zweite Dosis bekamen 18 Personen verabreicht. Noch bis Freitag, 3. Dezember, ist das Impfzentrum im Rathaus I werktags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) deutete bereits an, dass eine Verlängerung bei entsprechender Nachfrage nicht unrealistisch sei. Eine Terminvereinbarung fürs Impfen ist nicht notwendig. Wer sich impfen lassen will, benötigt seinen Ausweis oder den Impfausweis, aber keine Krankenkassenkarte.

Corona-Inzidenz steigt weiter

Unterdessen steigt in Burgdorf die Zahl der Infizierten am Freitag, 12. November, auf 86. Das sind 14 mehr als vor einer Woche. Zwei Corona-Infektionen betreffen das Gymnasium, wie Stadtsprecherin Alexandra Veith mitteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 142,8.

Angesichts der besorgniserregenden Pandemieentwicklung hat Schillerslages Ortsbürgermeister Cord Reißer infrage gestellt, ob der für den 16. Januar fürs Dorf geplante Neujahrsempfang überhaupt werde stattfinden können. Pollehn nahm das zum Anlass, zum Impfen aufzurufen. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Lehrte, Sehnde und Uetze verfasste er zudem einen offenen Brief, um Menschen für die Immunisierung zu motivieren.

Von Antje Bismark und Joachim Dege