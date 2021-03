Burgdorf

Der Seniorenrat bietet ab sofort Hilfe für Burgdorfer, die älter als 70 Jahre sind und sich für einen Impftermin gegen das Coronavirus anmelden wollen. Wer nicht in der Lage ist, sich selbst bei der Impfhotline unter Telefon (0800) 9988665 oder beim Impfportal des Landes anzumelden, erreicht die Ehrenamtlichen des Seniorenrates montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (05136) 898305.

Dort nehmen die Mitglieder die notwendigen Daten der Anrufer auf. Anschließend agiert ein Freiwilliger, der sich mit den Modalitäten der Anmeldung auskennt, als Impfpate, meldet den Impfberechtigten für einen Termin oder einen Platz auf der Warteliste an und ruft danach noch einmal bei dem Burgdorfer Senior an. Damit reagiert das Gremium auf die Ankündigung des Landes Niedersachsen, ab sofort auch über 70-Jährige in die Priorisierung aufzunehmen.

Seniorenrat bietet keinen Fahrdienst zum Impfzentrum an

„Auch bei allen anderen Fragen im Zusammenhang mit der Impfaktion des Landes steht der Seniorenrat zu den genannten Zeiten telefonisch mit Rat und Tat zur Verfügung“, sagt der zweite Vorsitzende Lutz Bardelle. Er weist allerdings darauf hin, dass dieser keine Fahrdienste zum Impfzentrum anbietet. Diese müssen Betroffene gegebenenfalls über Burgdorfer Taxiunternehmen anmelden. Das Unternehmen kann die Fahrt bei Vorliegen einer Transportbescheinigung des Hausarztes anschließend mit der Krankenkasse oder dem Land abrechnen.

Von Antje Bismark