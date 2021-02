Otze

Seit wenigen Tagen erkennen die Jungen und Mädchen der Grundschule Otze in ihren Klassenzimmern, ob sie lüften müssen: Gemeinsam mit Axel Berndt haben sie mithilfe von Lego-Steinen CO2-Ampeln für jeden Raum gebaut, ein erstes Projekt des besonderen Mini-Jobbers an der Schule. Bis zur Sommerpause hatte Berndt als Lehrer an der Astrid-Lindgren-Schule in Burgdorf unterrichtet, dann wurde er pensioniert. „Im Ruhestand wollte ich eigentlich reisen und viel unternehmen, doch wegen der Pandemie geht da im Moment ja nichts“, sagt der Otzer.

Also nutzte er das Angebot des Landes, die Grundschule in seinem Wohnort als 450-Euro-Kraft zu unterstützen – über einen besonderen Corona-Fördertopf. Nach den ersten Wochen steht für Berndt fest: „Es macht total Spaß.“ Anders als im Lehrerberuf müsse er nun nicht die Stunden vorbereiten oder die Leistung der Kinder kontrollieren. Seine Aufgabe sei es vielmehr, den Erst- bis Viertklässlern sechs Stunden pro Woche zur Seite zu stehen. Die Kinder und Lehrer überraschte der Pensionär bei seinem Dienstbeginn gleich mit einem besonderen Vorhaben, das den Teamgeist stärkte.

BBS Burgdorf liefert den Bauplan

Berndt hatte in der HAZ-Ausgabe für Burgdorf von den CO2-Meldern gelesen, die Lehrer der BBS Burgdorf für ihre Schule entwickelt hatten. Also ließ er sich den Bauplan schicken, bestellte die nötigen Teile und lötete sie zusammen. „Das war allerdings schwieriger, als ich gedacht habe“, gesteht der Pädagoge. Über mehr als zwei Wochen habe der heimische Esstisch eher einer Werkstatt geglichen. „Aber das war nicht schlimm, im Moment kann ja ohnehin kein Besuch vorbeikommen“, sagt er unter dem Lachen seiner Frau. Ohnehin nutzte Berndt die familiären Fähigkeiten und ließ sich beim Löten von seinem Sohn unterstützen. Beim Programmieren erhielt er Tipps von Berufsschullehrer Michael Heiner.

Nach einer Bauanleitung von der BBS Burgdorf hat Axel Bernd die CO2-Ampeln konstruiert. Quelle: privat

Seit die Ampeln den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft messen, wissen die Grundschüler den eigentlich aus der Verkehrserziehung bekannten Spruch noch mehr zu schätzen: „Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen.“ Denn Rot signalisiert auch in diesem Fall eine Gefahr – dass der Anteil an Kohlendioxid zu hoch ist und damit die Gefahr von Aerosolen steigt. „Die Kinder wissen, dass sie dann unbedingt das Fenster öffnen und lüften müssen“, sagt Berndt. Sinke der Wert unter 800 ppm (Parts per Million), springe die Ampel von Rot auf Grün. Weil derzeit die Klassen im Szenario B und damit geteilt lernen, trete dieser Fall aber kaum ein. „Die Kinder hauchen deshalb die Ampel an und sehen die Wirkung dann sehr schnell“, hat der pensionierte Lehrer beobachtet.

Die Otzer Schüler bauen aus Lego-Steinen für jede Ampel ein einzigartiges Gehäuse. Quelle: privat

Für ihn stand von Anfang an fest,dass die Ampeln nicht wie an der BBS in einem Gehäuse aus einem 3D-Drucker landen sollten. „Die Kinder sollten selbst aus Lego-Steinen ein Gehäuse bauen“, sagt Berndt. Jedes von ihnen sei nun ein Unikat geworden, auf das die Grundschüler mit Recht stolz sein können.

Von Antje Bismark