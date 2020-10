Burgdorf

Nun doch: Der Stadtmarketingverein sagt den verkaufsoffenen Sonntag und den Martinsmarkt für Sonntag, 8. November, ab – und reagiert damit auf die Vorgaben, die sich aus der Bund-Länder-Konferenz am Mittwochabend ergeben haben. Zudem entfallen alle Veranstaltungen im November, darunter ein Konzert mit dem Kinderliedermacher Volker Rosin und der Auftakt der Theatersaison. Aber: Der Verein Stadtmarketing Burgdorf ( SMB) plant mit Händlern in der Innenstadt ein Late-Night-Shopping für Freitag, 27. November, von 18 bis 22 Uhr zum Auftakt der Burgdorfer Lichterwochen.

„Vielen Geschäftsleuten steht das Wasser bis zum Hals, und die jetzigen Entscheidungen verbessern ihre Situation überhaupt nicht“, sagt SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich. Deshalb plane der SMB flankierende Maßnahmen, um die Händler zu unterstützen – ohne auf der anderen Seite gegen die Corona-Auflagen zu verstoßen. So soll die Innenstadt bei den Lichterwochen wieder für weihnachtlichen Glanz sorgen, die gewohnte Veranstaltung zum Start indes gibt es nicht. Parallel dazu will der SMB an diesem Donnerstagabend beraten, ob und wie Aktionen wie der Burgdorfer Geschenkegutschein oder der Burgdorf-Bonus wieder mehr beworben werden können. „Das hat bereits im Frühjahr gut funktioniert“, sagt Bleich.

Gleiches gelte für die Plattform „ Burgdorf hält zusammen“, die die Aktiven beleben wollen. „Dafür haben wir auch neue Ideen, die wir einbringen wollen“, sagt der SMB-Geschäftsführer und fügt hinzu, es gehe darum, die Innenstadt am Leben zu halten.

So wirken sich die neuen Regelungen auf das Stadtleben aus

Kino: Die Neue Schauburg muss ab 2. November schließen.

Museen: Die Ausstellung „Raumschiff-Welten“ öffnet noch einmal am Sonntag, 1. November, von 14 bis 17 Uhr. „Die Region hat mit Blick auf das gute Hygiene- und Abstandskonzept noch einmal zugestimmt“, sagt Bleich.

Hallenbad: Das Team hat nach Aussage von Betriebsleiter Ralf Beer die für dieses Wochenende geplante Halloween-Party abgesagt. Ab Montag, 2. November, öffnet die Einrichtung nicht mehr, für die Beschäftigten gibt es eine „Kombination aus Kurzarbeit und Anwesenheit“, teilt der Betriebsleiter mit.

Stadtbücherei: Die Einrichtung an der Sorgenser Straße ist nicht von dem Teil-Lockdown betroffen, Nutzer können sie nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith zu den gewohnten Öffnungszeiten montags, dienstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 19 Uhr besuchen. Der musikalische Vortrag zum Geburtstag von John Lennon am Dienstag, 10. November, muss entfallen.

Jugendtreffs: Die Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz gelten nach Auskunft der Stadtsprecherin nicht für Jugendtreffs, die in Otze, Ramlingen-Ehlershausen und an der Sorgenser Straße die Jugendarbeit fortsetzen.

Geisterbahn zu Halloween: Das Gesundheitsamt der Region hat die Geisterbahn im Johnny B. genehmigt – wegen des guten Hygienekonzepts, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler sagt. So müssten sich Besucher vorab per E-Mail mit ihre Kontaktdaten anmelden. Sie gehen vom Stadiongelände ins JohnnyB. und verlassen das Gebäude an der Sorgenser Straße. Es gebe Abstandsmarkierungen, der Durchgang durch die Geisterbahn erfolge in großen Abständen, die von den Mitarbeitern vor Ort kontrolliert würden. Beim Betreten des Gebäudes müssten die Besucher eine Mund- und Nasen-Bedeckung tragen. „Diese können sie ab Beginn der Geisterbahn abnehmen, da der Mindestabstand gewährleistet ist“, sagt Kattler. Alle Besucher müssen sich die Hände desinfizieren.

Konzerte und Vorträge: Der SMB sagt alle Konzerte, darunter den Auftritt von Kinderliedermacher Volker Rosin am 29. November, und Vorträge ab. „Wir suchen nach Ersatzterminen“, sagt Bleich.

Theater: Eigentlich sollte die neue Saison am Berliner Ring mit dem Stück „Die Räuber“ am Freitag, 20. November, beginnen. „Diese Vorstellung fällt aus, wir suchen mit dem Theater für Niedersachsen bereits nach einem neuen Termin“, sagt Bleich.

Volkshochschule: Nach Auskunft von VHS-Chefin Elke Vaihinger wartet die Einrichtung auf die Landesverordnung, die vom Kultusministerium erlassen werden müsse. „Sobald wir wissen, wie sich die Entscheidung auf den Unterrichtsbetrieb auswirken, informieren wir die Kursleiter und Teilnehmer per E-Mail“, kündigt sie an. Zudem fänden Interessierte alle wichtigen Informationen auf der Homepage der Volkshochschule.

Kontrollen: Nach Aussage Veiths stehen ab sofort Kontrollen von Mitarbeitern der städtischen Ordnungsabteilung und der Polizei in der Innenstadt an. Dabei geht es vor allem um die Maskenpflicht an der Markt- und Poststraße sowie dem Rubensplatz, am Spittaplatz und Brandende sowie dem Parkplatz am Einkaufszentrum Wesestraße.

