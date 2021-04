Burgdorf

Die CDU Burgdorf kommt an diesem Sonnabend, 10. April, um 15 Uhr im StadtHaus zu ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Doch wie viele der etwa 180 Mitglieder daran teilnehmen, vermag derzeit niemand abzusehen. Gleichwohl kritisieren etliche Burgdorfer die Sitzung in einer Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie möglichst jeder Kontakt vermieden werden soll.

„Jeder Teilnehmer erhält am Eingang einen Schnelltest“, sagt Mirco Zschoch, der mit 39 anderen Christdemokraten die Versammlung mit dem Tagesordnungspunkt „Abwahl des Vorstandes“ eingefordert und den entsprechenden Antrag gestellt hatte. Zudem gelte das Abstands- und Maskengebot, sagt er. Wegen der Kommunalwahl am 12. September und des Zeitdrucks im Wahlkampf habe die von ihm initiierte Gruppe die Sitzung nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben wollen. Deshalb habe er den Antrag auf die Versammlung gestellt – allen kritischen Stimmen aus der Partei zum Trotz. Denn letztlich gehe er von maximal 60 Teilnehmern aus. „Viele Ältere bleiben aus Angst vor einer Infektion weg“, mutmaßt er. Digitale Angebote hätten dagegen auf lokaler Ebene keine Chance auf Umsetzung.

Parteichef sieht Präsenzsitzung kritisch

Mit etwa 100 Mitgliedern indes rechnet Parteichef Oliver Sieke, den Zschoch und seine Mitstreiter abwählen wollen. „Nachdem der Antrag gestellt worden war, hatten wir nur 21 Tage Zeit, um die Versammlung zu organisieren“, sagt Sieke mit Verweis auf die Satzung. Eine Präsenzveranstaltung in der jetzigen Situation sehe er kritisch, und er stimme mit seiner Position mit der Mehrheit des Vorstandes überein – zumal wegen der Wahlgänge keine digitale oder Hybridveranstaltung möglich sei. Allerdings könne das Gremium die außerordentliche Mitgliederversammlung nicht absagen, dass hätten ausschließlich die Antragsteller übernehmen können.

„Wir sehen, dass sich die Corona-Situation nicht zugespitzt hat, deshalb können wir das angesichts des Hygienekonzeptes auch vertreten“, hält Zschoch dagegen. Eine Einschätzung, die offenbar auch Bürgermeister Amin Pollehn teilt – er betont aber, dass er in diesem Fall aus Neutralitätsgründen als Parteimitglied und nicht als Bürgermeister agiert.

Zschoch-Gruppe lehnt eine Mediation ab

Er sei unglücklich über den öffentlichen Streit so wenige Monate vor der Wahl, sagt Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und CDU-Chef in der Region. Deshalb habe er gemeinsam mit Geschäftsführer Uwe Rebitzky eine Mediation angeboten, die die Gruppe um Zschoch aber abgelehnt habe – vor einem ersten Gespräch. „Das passiert auch nicht jeden Tag“, sagt Hoppenstedt. Zudem nennt er die Sitzung mit so vielen Teilnehmern in der pandemischen Situation ein falsches Signal.

