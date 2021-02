Burgdorf

Einen neuen Service bietet das Team der Stadtbücherei den Burgdorfern ab sofort an: Interessierte können sich per E-Mail als neue Nutzer registrieren lassen und nach dem Lockdown die Gebühr bezahlen. Damit reagiere die Einrichtung auf die steigende Nachfrage von jungen Familien, die neu nach Burgdorf gezogen seien, und ehemaligen Lesern, die nun wieder die Lust auf Bücher, DVDs, Spiele, E-Books und Filme bekämen, sagt Büchereichefin Andrea Nehmer-Rommel.

Denn auch wenn die Bibliothek seit Monaten wegen des Lockdowns nicht öffnen darf, so decken sich die Burgdorfer und Bücherfreunde aus den umliegenden Ortschaften auch weiterhin mit den Medien ein. „Wir haben gleich Mitte November einen Service eingerichtet, mit dem wir die kontaktlose Ausleihe organisieren – und auch die Rückgabe“, sagt Nehmer-Rommel. So können sich Nutzer am Telefon oder per E-Mail ein Paket mit Büchern, Hörbüchern, Spielen oder Zeitschriften zusammenstellen lassen und es dann zu einem vorgegebenen Termin abholen.

Bücherei kauft Tonie-Figuren und Tiptoi-Bücher nach

„Einige haben sehr konkrete Wünsche bei Titeln oder Autoren, andere freuen sich über ein Überraschungspaket“, hat die Leiterin festgestellt. Sie und ihre fünf Kollegen schauen dafür im Archiv, wofür sich der Nutzer interessiert und schnüren dann den Lesestoff zusammen. „Manche kommen einmal in der Woche, weil sie jetzt eben mehr Zeit haben“, sagt sie und fügt hinzu, dass die Büchereimitarbeiter mitunter auch detektivisch arbeiten müssen, wenn die Anrufer nur Fragmente vom Titel oder den Protagonisten kennen. „Aber es macht uns sehr viel Spaß“, sagt sie.

Parallel dazu behalte sie im Blick, welche Medien besonders gefragt seien: Deshalb habe sie inzwischen Tonie-Figuren nachbestellt, 166 fänden sich inzwischen im Bestand. Aber auch bei den Tiptoi-Büchern gebe es jetzt neue Angebote: „Wir merken sehr deutlich, dass sich Eltern wirklich gut überlegen, was sie mit ihren Kindern zu Hause lesen“, sagt Nehmer-Rommel. Sie reagiere zudem auf Trends, die sich aus der Pandemie ergeben: „Viele setzen ja jetzt auf Urlaub im Wohnmobil, deshalb haben wir dafür Reiseführer für Deutschland gekauft“, sagt sie. Und wer an Fernweh leide, könne sich mit neuen Kochbüchern bis zum Urlaub die Zeit verkürzen: Tipps für die griechische Küche finden sich ebenso in den Regalen wie jene für thailändische oder italienische Gerichte. „Ich versuche immer, die Trends zu erspüren, sodass die Bücherei interessant bleibt für alle“, sagt sie.

Nur vier von 166 Tonie-Figuren: Die Stadtbücherei hat ihren Bestand noch einmal deutlich erweitert. Quelle: Antje Bismark

Zahl der Onleihe steigt deutlich an

Dazu gehöre aber auch, sich von nicht mehr nachgefragten Medien zu trennen. Und deshalb haben die sechs Mitarbeiter den Lockdown auch genutzt, um die Musik-CDs auszusortieren. „Kinderlieder und Sampler finden noch Interesse, alle anderen haben wir jetzt aus dem Bestand genommen“, sagt Nehmer-Rommel – und ergänzt, dass die aktuelle Situation das Team noch mehr zusammengeschweißt habe. Dazu tragen auch die aktuellen Zahlen bei: So zählte die Einrichtung an der Sorgenser Straße im vergangenen Jahr 2604 aktive Nutzer mit 112.395 Ausleihen, ein Jahr zuvor waren es 2790 aktive Nutzer mit 139.833 Ausleihen. Erstmals im vergangenen Jahr erfasst wurde die Zahl der Besucher, sie lag bei 23.450.

Ein deutliches Plus verzeichnet die Stadtbücherei bei der Onleihe: Sie stieg von 20.697 Ausleihen im Jahr 2019 auf 24.089. Diese Entwicklung sei sicherlich der Pandemie geschuldet, aber kein Selbstläufer, sagt die Leiterin, die wie ihre Kollegen den Nutzern nun am Telefon das E-Book und die Onleihe erklärt. „Wir verstehen uns als Dienstleiter, da gehört das dazu“, sagt sie. Und deshalb habe sie nach Möglichkeiten gesucht, auch neuen Nutzern die Möglichkeit der Anmeldung zu bieten. Wer zwischen Büchern und Filmen, Hörbüchern und Kindergeschichten, Reiseführern und Kochtipps wählen möchte, schickt jetzt eine E-Mail an stadtbücherei@burgdorf.de und gibt seinen Namen, seine Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse an. Im Gegenzug erhält er je eine E-Mail mit dem Benutzernamen und dem Passwort – und kann starten.

Von Antje Bismark