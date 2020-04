Corona: Nur zehn Zuhörer dürfen die Ratssitzung besuchen

Burgdorf

Nächste Woche kommen im Veranstaltungszentrum Stadthaus erstmals nach längerer Zwangspause Burgdorfs Kommunalpolitiker wieder zusammen: Am Montag, 20. April, beraten sie zunächst im Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr. Mit dem Trimm-dich-Pfad im Burgdorfer Holz und der von einer Bürgerinitiative geforderten Fußgängerampel für Hülptingsen stehen ab 17 Uhr zwei Themen von großem öffentlichen Interesse auf der Tagesordnung.

Die Ampel-Bürgerinitiative hat bereits erkennen lassen, dass sie in der öffentlichen Sitzung Flagge zeigen will. Öffentlichkeit sei allerdings nur in beschränktem Maß möglich. Wegen der nach wie vor gebotenen Abstandsregeln müssten Tische und Stühle im Stadthaus-Saal so weit auseinander stehen, dass für keinen Sitzungsteilnehmer Ansteckungsrisiko bestehe, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU). Das habe zur Folge, dass für Zuhörer nur maximal zehn Plätze zur Verfügung stünden.

Bei Covid-19-Fall müssten alle in Quarantäne

Auch eine Eingangskontrolle soll es geben. Der Verwaltungschef weist zudem darauf hin, dass jeder Sitzungsteilnehmer automatisch in Quarantäne gehen müsse, sollte später auch nur ein einziger im Saal positiv auf Covid-19 getestet werden. Das alles gelte nicht nur für den Ratsausschuss am Montag, sondern auch für die Ratssitzung am Dienstag, 21. April. Diese Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Derweil will sich der von der Stadtverwaltung eingerichtete Krisenstab, der täglich ab 8.30 Uhr eineinhalb Stunden lang tagt, am Freitagvormittag mit den Folgen der von der Bundesregierung und den Ländern abgestimmten Lockerungen beschäftigen. Der Bürgermeister will das Ergebnis gegen Mittag bekanntgeben. Bereits am Donnerstag habe der Krisenstab über erste Schritte diskutiert. Als erstes würden die Bauhöfe und das Klärwerk in den Regelbetrieb zurückkehren. Auch in den Rathäusern sollen Schritt für Schritt Mitarbeiter aus dem Homeoffice in ihre Dienstbüros zurückkehren, kündigte Pollehn an.

