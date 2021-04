Burgdorf

Gut 300 Beschäftigte der Kitas in städtischer und in freier Trägerschaft erhalten am Sonntag, 11. April, ihre Impfung gegen das Coronavirus. Dafür stelle die Stadt eine Sporthalle als temporäres Impfzentrum zur Verfügung, teilt Stadtsprecher Sebastian Kattler mit. Bürgermeister Armin Pollehn sagt auf Anfrage: „Wegen möglicher Nebenwirkungen am Tag nach der Impfung bleiben die Kitas am 12. April geschlossen.“ Damit wolle die Stadt einen kurzfristigen Ausfall der Teams verhindern.

Von Antje Bismark