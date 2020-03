Gemeinsam durch die Corona-Krise: Ehrenamtliche, Privatleute und Institutionen bieten ihre Hilfen für Menschen an, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, für Eltern und chronisch Kranke. Das sind aktuelle Angebote und Kontakte in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze:

Burgdorf

Kirchengemeinde St. Nikolaus: Pfarrer Martin Karras bietet seelsorgerischen Beistand an. Zudem ermöglicht die katholische Gemeinde über die Caritas-Hilfskasse eine unbürokratische finanzielle Unterstützung. Kontakt unter Telefon (0 51 36) 80 92 90 und per E-Mail pfarramt@st-nikolaus-burgdorf.de.

Kirchengemeinde St. Paulus: Seelische Unterstützung bieten Pastorin Annabell Demera, Telefon (0 51 36) 9 06 62 02, und Pastor Matthias Paul, Telefon (0 50 85) 95 66 78. Kontakt über Astrid Thiesen im Kirchenbüro, Telefon (0 51 36) 6677.

Kirchengemeinde St. Pankratius: Eine Unterstützung als Seelsorger ermöglichen Pastorin Friederike Grote, Telefon (0 51 36) 8 14 62, Pastor Valentin Winnen, (0 51 36) 8 78 55 54, Pastor Dirk Jonas, (0 51 36) 9 72 71 20 und Vikarin Anneke Kalbreyher, (0 51 36) 8 78 34 33.

Ambulanter Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze: Telefonische Sprechstunde für Trauernde, mittwochs und sonnabends, von 16 - 18 Uhr. Unter der Telefonnummer (0 51 36) 89 73 11 ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für ein Gespräch erreichbar.

Martin-Luther-Gemeinde Ehlershausen:Für seelsorgerische Gespräche ist Pastorin Susanne Paul unter der Telefonnummer (0 50 85) 7153 zu erreichen.

Burgdorf hilft: Ehrenamtliche organisieren sich bei Facebook als „Helfer-Gruppe Burgdorf“. Dort können sich auch Bedürftige und Angehörige von Senioren melden, die Hilfe benötigen.

Lehrte

Lehrter Sportverein:Hilfe beim Einkaufen von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sowie beim Gassigehen mit friedlichen Hunden organisiert die Geschäftsstelle des LSV. Kontakt montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter (0 51 32) 3203 oder per E-Mail an info@lehrtersv.de.

Stadtverwaltung Lehrte: Mit den Hilfsorganisationen stellt die Verwaltung eine Unterstützung im Alltag auf die Beine. Wer Hilfe benötigt, sollte sich im Rathaus unter Telefon (0 51 32) 50 52 84 melden.

Matthäusgemeinde: Seelsorgerische Gespräche bieten Pastorin Gesa Steingräber-Broder unter Telefon (0 51 32) 2613 und per E-Mail g.steingraeber@matthaeus-lehrte.de unter Pastorin Beate Gärtner unter Telefon (0 51 32) 1411 und per E-Mail b.gaertner@matthaeus-lehrte.de an.

Nachbarschaftshilfe Ahlten: Wer Hilfe beim Einkaufen benötigt oder selbst helfen möchte, meldet sich bei Heike Koehler, Telefon (0174) 1 67 46 83. Die Löwen-Apotheke Ahlten liefert jederzeit bei Bedarf Medikamente aus, Telefon (0 51 32) 7270.

SPD Ahlten: Hilfe beim Einkaufen, Telefon (05132) 8519584.

Sehnde

Initiative der Everner Vereine „Lassen Sie uns Ihnen helfen“ : Einkaufs- und Alltagshilfe für die Risikogruppen durch örtliche Vereinsmitglieder. Kontakt über die zentrale Telefonnummer (0 51 38) 61 69 08 und E-Mail hilfe@evern.de.

Junggesellen Haimar: Hilfe beim Einkaufen, bei Erledigungen in Apotheken und beim Gassigehen. Kontakt über Mirco Hanne unter Telefon (0176) 40 73 97 18 und über Lennart Hinz (0176) 84 61 91 68.

Stadtverwaltung Sehnde:Die Verwaltung koordiniert die Anfragen von Helfern und Hilfsbedürftigen auf ihrer Homepage unter www.sehnde.de. Außerdem nimmt die Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling die Kontaktdaten unter ehrenamt@sehnde.de oder telefonisch unter (0 51 38) 70 72 91 entgegen.

Kirchengemeinde Ilten, Höver, Bilm: Hilfe bei täglichen Erledigungen. Kontakt über das Kirchenbüro montags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr unter Telefon (0 51 32) 6414 und per E-Mail kg.ilten@evlka.de.

Nachbarschaftshilfe Rethmar: „Gemeinsam gegen Corona“, Hilfesuchende und Helfer können sich per E-Mail an info@nachbarschaftshilfe-rethmar.de oder Telefon (0175) 3 47 12 07 wenden.

Uetze

Gemeindeverwaltung und Senioren-Nothilfe bei Facebook: Gemeinsam organisieren Rathaus und mehr als 120 Freiwillige einer Facebook-Gruppe die Hilfe für ihre Nachbarn. Wer Unterstützung braucht, erhält diese unter Telefon (0 51 73) 9 70 00 oder einfach eine E-Mail schicken an versorgung@uetze.de.

In Eltzebietet der Schützenverein Horrido einen Einkaufsdienst an. Wer diesen nutzen möchte, erreicht die Helfer von Montag bis Sonnabend, 9 bis 18 Uhr, unter Telefon (05173) 6909410 oder per E-Mail an EltzeHilft@gmx.de.

In Dedenhausen hat die Dorfgemeinschaftsjugend einen Einkaufsdienst auf die Beine gesellt. Die Anmeldung läuft per E-Mail an dgj-dedenhausen@gmx.de.

In Hänigsen kümmert sich die Traditionskameradschaft Hänigsen und Umgebung gemeinsam mit der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen um Menschen, die niemanden haben. Der Kontakt läuft über Horst Schäfer, Telefon (0 51 47) 8119 oder per E-Mail an lh-schaefer@t-online.de.

Sie möchten Ihr Unterstützungsangebot hier bekannt machen? Herzlich gerne. Dann senden Sie uns eine E-Mail an nordost@haz.de.

Von Gabriele Felden