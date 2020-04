Wie der Ambulante Hospizdienst trotz Corona Sterbende und Trauernde begleitet

Burgdorf

„Den Kontakt zu halten, das ist das Gebot der Stunde“, sagt Manuela Fenske-Mouanga, hauptamtliche Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Dabei behält sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Anette Setzepfand und den ehrenamtlichen Sterbebegleitern sowohl die todkranken Menschen als auch deren Angehörigen im Blick. Dafür habe der Hospizdienst, ein Angebot unter dem Dach der Diakonie, schon sehr früh in der Corona-Pandemie seine Arbeit so umgestellt, dass die Begleitung derzeit ausschließlich über das Telefon und soziale Medien läuft.

Für die beiden Hauptamtlichen bedeutet dies, dass sie sich abwechseln: Wenn eine Koordinatorin den Bürodienst übernimmt, dann arbeitet die andere im Homeoffice. Schließlich gelte es, die aktuell 18 Begleitungen zu organisieren – von denen die Hälfte der Kranken in einem Pflegeheim lebt. Von der vielfach gepriesenen Nutzung digitaler Medien könnten oftmals weder die Sterbenden noch ihre Familie profitieren: „Ihnen fehlt dafür das technische Wissen, sodass uns oftmals nur das Telefon bleibt“, sagt Fenske-Mouanga. Denn wie die Angehörigen dürften auch die 33 aktiven Kranken- und Sterbebegleiter nicht die Alten- und Pflegeheime betreten. „Gerade bei Menschen mit dementiellen Symptomen stellt dies eine besondere Herausforderung dar“, sagt Fenske-Mouanga.

Familien schreiben den Kranken in die Pflegeheime

Es gebe für Angehörige nur schwer Trost, wenn sie ihren Partner, ihre Mutter, ihren Vater nicht sehen könnten. „Wir hören ihnen zu und nehmen ihre Sorgen wahr“, sagt Setzepfand, und Fenske-Mouanga ergänzt, dass sie mit Familien überlegen, wie sie die Erinnerung erhalten können. Sie berichtet von einer Frau, die jeden Tag einen Brief an ihren Mann schreibt. Andere verschicken regelmäßig Postkarten oder drucken Bilder der Familie als Erinnerung aus, die sie zusenden. „Plötzlich nutzen alle wieder die alten Wege, um zu kommunizieren“, sagt Fenske-Mouanga. Dabei gebe es keine Grenze für die Fantasie: Erst recht nicht, wenn Enkelkinder den Großeltern selbst gemalte Bilder zukommen lassen.

Eine Angst aber könne all das Bemühen um Kontakt nicht nehmen: „Die Ungewissheit, wie es den Erkrankten geht, bedeutet für die Angehörigen die größte Not.“ Jeder kenne die Belastung in den Heimen, deshalb wolle auch niemand das Pflegepersonal überstrapazieren mit Anrufen. „Es ist eine Gratwanderung: Wie oft kann ich anrufen? Wie oft darf ich anrufen, ohne zu stören?“, beschreibt Setzepfand das Dilemma der zu Hause lebenden Partner, die zudem oft sehr einsam seien. Ihnen ein regelmäßiges Gesprächsangebot per Telefon bieten zu können, sei derzeit eine ganz zentrale Aufgabe der Ehrenamtlichen.

„Wir müssen zwischen den Zeilen hören“

„Sie verabreden nach jedem Telefonat einen neuen Termin, wobei sich Kranke und Familien bei Bedarf jederzeit melden können“, sagt die Koordinatorin und berichtet von der Erfahrung, dass die Gespräche am Telefon jetzt – nach drei Wochen Corona-Zwangspause – intensiver werden, weil sich beide Seiten, Familie und Begleiter, an die neue Situation gewöhnt hätten. „Die Konzentration liegt jetzt mehr darauf, mit dem Ohr die Stimme einzufangen und zwischen den Zeilen zu hören“, sagt Fenske-Mouanga, nach deren Angaben die Begleiter jedes Mal etwa 30 Minuten telefonieren.

Sie fragen dabei auch nach Ressourcen: Wie hat ein Paar früher eine Krise gemeistert? Wer kümmerte sich um welche Aufgabe? Und welche Herausforderungen galt es zu bestehen? Damit besännen sich viele auf ihre Stärken und erzählten Biografisches – für die Begleiter eine gute Basis, sie zu ermutigen, Dinge zu tun, die sie beherrschen. „Es geht uns ums Stärken, nicht darum, neuen Druck aufzubauen“, sagt die Koordinatorin, die schweren Herzens auch Treffs für Trauernde abgesagt hat. Auf unbestimmte Zeit. „Wir spüren bei allen eine Ambivalenz bei dem Wunsch, Kontakt zu halten, und der Angst vor einer Ansteckung.“

Telefonsprechstunde richtet sich an Trauernde

Deshalb gebe es auch für Trauernde eine spezielle Telefonsprechstunde. Denn auch diese Menschen fühlten sich in der jetzigen Situation oftmals einsam: „Sie brauchen einen verlässlichen Termin für das Gespräch“, sagt Fenske-Mouanga, weil sie daran ihre Zeit strukturierten. Aber: „Wir haben rund um die Uhr einen Anrufbeantworter geschaltet, den wir sehr regelmäßig abhören und dann zurückrufen.“ Der Dienst sei gut aufgestellt und biete Beratung an – sei es für Menschen am Lebensende und für Hinterbliebene.

Gleichwohl appelliert die Koordinatorin an die Menschen im Nordosten der Region: Wer einen einsamen Nachbarn oder Angehörigen, Freund oder Bekannten kenne, solle seine Hilfe anbieten. „Fragen Sie, welche Unterstützung er oder sie braucht – im Alltag oder auch bei der Technik, um beispielsweise skypen zu können.“

Information: Der ambulante Hospizdienst ist unter Telefon (0 51 36) 89 73 11 und per E-Mail an hospizdienst.burgdorf@evlka.de zu erreichen.

Von Antje Bismark