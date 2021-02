Burgdorfer vertreibt Covid-19-Schnelltests an Ärzte und Kliniken

Burgdorf

Die Impfkampagne ist angelaufen, die Corona-Pandemie aber noch lange nicht bewältigt. Umso bedeutsamer sind Tests, die eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus entlarven, um die Weiterverbreitung in Grenzen zu halten. Der Burgdorfer Biochemiker Peter Kubesch handelt mit Schnelltests.

Um keine falschen Erwartungen zu wecken: Kubesch verkauft nur an Ärzte und Krankenhäuser. An Privatleute darf er die von ihm vertriebenen Schnelltests, bei denen es sich um Medizinprodukte handelt, nicht abgeben. In Österreich ist das möglich. In Deutschland, obschon von Politikern vereinzelt gefordert, lässt das die Abgabenverordnung nicht zu.

Der mit seiner Familie in der Weststadt lebende Kubesch hat sich selbst noch keinem Schnelltest unterzogen, wie er versichert. Das sei auch gar nicht nötig. Schließlich arbeite er daheim im Büro in Quasi-Quarantäne. Zu Kundenkontakten komme es zurzeit nicht. Den Vertrieb seines Ein-Mann-Unternehmens Burgdorf Medical GmbH zieht der 61-Jährige über Mailingaktionen auf. Meldet ein Arzt oder eine Klinikapotheke Beratungsbedarf an, könne er telefonisch helfen.

Kubesch hat bereits 50.000 Schnelltests verkauft

Kubesch hat nach seinem Studium in Hannover an der Medizinischen Hochschule über die Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose promoviert. Anschließend heuerte er bei einem auf Diagnostikprodukte spezialisierten Pharmaunternehmen in Eschwege an. 2007 stürzte er sich in die Selbstständigkeit. Seither vertreibt er Schnelltests: solche, um Streptokokken auf die Schliche zu kommen, vorwiegend an Kinder- und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Stuhltests an Allgemeinmediziner, Schwangerschaftstests an Gynäkologen, Blasenkrebstests an Urologen und etliches mehr. Seit dem vergangenen Jahr hat er auch Covid-19-Schnelltests im Portfolio.

Die sind zurzeit stark nachgefragt. Kubesch hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie circa 2500 Kits davon verkauft. Eine solche Schachtel enthält 20 Tests. Somit kommt er auf 50.000 verkaufte Schnelltests, von denen einer zwischen 6,90 und 8,90 Euro kostet. Kubesch führt Tests von zwei verschiedenen Herstellern: Einer ist geeignet für den tiefen Nasen- und Rachenwandabstrich, den Patienten bisweilen als ausgesprochen unangenehm empfinden. Der zweite ebenfalls. Allerdings reicht für diesen auch der Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich, damit er anschlägt. Er stellt damit eine sanfte Alternative dar.

Bei den Schnelltests handelt es sich um Antigentests, die anders als die als Goldstandard geltenden PCR-Labortests nicht das Viruserbgut nachweisen, sondern lediglich Proteine aus der Hülle des Virus. In der Handhabung sind sie simpel wie ein Schwangerschaftstest und liefern binnen 30 Minuten ein Ergebnis. Notaufnahmen von Kliniken nutzen sie, bevor sie Patienten aufnehmen. Arztpraxen ebenfalls. Und auch Pflegeheime, bevor sie Angehörige zu den Bewohnern vorlassen.

Schnelltests liefern immer nur eine Momentaufnahme

So ein Test sei „immer nur eine Momentaufnahme“, sagt Kubesch. Ein positives Ergebnis bedürfe der Bestätigung durch einen PCR-Labortest und danach der Meldung ans Gesundheitsamt, damit das die Quarantäne anordnen könne. Damit diese Maßnahmenkette eingehalten werden kann, darf nur medizinisch qualifiziertes Personal die Tests anwenden. Anders als in Österreich, wo auch Heimanwender die Schnelltests kaufen können, etwa bevor sie mit Risikogruppenangehörigen zusammenkommen.

Manch einer wünsche sich die Freigabe für Heimanwender auch in Deutschland, weiß Kubesch. Das sei nicht so einfach möglich, wie sich das der Laie vorstellt. Die Hersteller müssten Studien nachweisen. Eine Art Test-TÜV müsste den jeweiligen Qualitätsstandard ihrer Produkte bescheinigen. Alternativ bedürfe es einer Notverordnung, die allerdings nicht in Sicht sei.

Kubesch mahnt deshalb zur Vorsicht, um der Pandemie beizukommen: „Machen wir das lieber noch zwei Wochen länger mit dem Lockdown. Und dann schauen wir mal.“ Für sinnvoller, als nur auf die Zahl der Infizierten und die Inzidenz in einer Region zu schauen, hält es der Medizinunternehmer, die Situation in den Krankenhäusern genau im Blick zu behalten.

