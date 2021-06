Burgdorfer können Lastenrad Hannah kostenlos ausleihen

Burgdorf

Radfahren ist gut fürs Klima und für die Gesundheit. Und mit einem Lastenrad, das über einen Elektromotor verfügt, ist auch der Wocheneinkauf kein Problem. Burgdorfer, die testen wollen, ob solch ein Gefährt für sie eine Transportalternative zum Auto darstellen könnte, sollten nicht zögern. Denn von Sonnabend, 12. Juni, bis Sonnabend, 31. Juli, kann Hannah, das Lastenrad aus der Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), kostenlos in Burgdorf ausgeliehen werden.

Zentral und gut zu erreichen steht Hannah bei Fahrrad Schiwy an der Schmiedestraße 48. Gebucht werden kann das Lastenrad pro Haushalt für ein bis drei Tage pro Monat, und zwar von montags bis sonnabends. Am Sonntag hat Hannah frei. Abgeholt werden kann es während der Öffnungszeiten des Fahrradhändlers, also montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr.

Online registrieren und dann abholen

„Vor der ersten Nutzung ist es lediglich erforderlich, sich auf www.hannah-lastenrad.de/#buchen zu registrieren. Danach kann der Nutzer sich mit seinem Nutzernamen und seinem Passwort einloggen und buchen“, erklärt Klimaschutzmanager Volker Krüger das Prozedere. Zur Abholung müssen Personalausweis, Codewort und der Hannah-Nutzer-Ausweis mitgebracht werden. Letzteren gibt es bei der ersten Abholung an der Station.

Lesen Sie auch:Mit Hannah durch Burgdorf – ein Erfahrungsbericht

Und das ist die Burgdorfer Hannah: Ein original Bakfiets-Lastenrad aus den Niederlanden, das maximal 130 Kilogramm Zuladung – inklusive Fahrer – verträgt. Auf der Sitzbank können zwei Kleinkinder sitzen – sicher mit Dreipunktgurten angeschnallt. Hannah hat einen Elektromotor; ihre Akkuleistung reicht für bis zu 90 Kilometer. Das Rad ist verkehrssicher, besitzt ein Schloss und eine Abdeckplane.

Von Sandra Köhler