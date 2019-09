Burgdorf

Daniel Fernholz ist ein musikalischer Tausendsassa. Er tritt mit Coverprogrammen allein, im Duo und in Triobesetzung auf Bühnen in ganz Niedersachsen auf, arbeitet als ausgebildeter Musikgeragoge (Musikpädagogik im Alter) mit demenziell Erkrankten in Altenheimen, wirkt in Kindermusicals mit und organisiert ein...