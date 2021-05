Burgdorf

Wie verhindern Rat und Verwaltung, Händler und Anwohner ein Sterben der Innenstadt? Darum dreht sich das Erneuerungskonzept von plan-werkStadt mit vielen Ideen, über die die Politiker im Detail noch abstimmen müssen. Wir stellen bei einem Spaziergang durchs Zentrum acht Ideen vor.

Mehr Sitzflächen für Passanten und Spielgeräte

Maria Murzenco (links) und Luba Roman genießen den grünen Sitzplatz im Zentrum - solche Oasen möchten die Planer verstärkt schaffen. Quelle: Antje Bismark

Gut 12.000 Autos rollen an Werktagen durch die Marktstraße, zu viele für ein Areal, auf dem sich Kunden und Flaneure wohlfühlen sollen. Deshalb empfehlen Planer Gerd Reesas und seine Kollegen den Politikern, die Fahrbahn zu reduzieren und damit die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Sie schlagen unter anderem einen Regenschutz für ein kurzzeitiges Unterstellen bei Schauern und Flächen für Außengastronomie vor. „Sehen und gesehen werden“ laute ein Motto, das die Passanten schätzen. Vor allem die Nordseite sei attraktiv, weil diese mehr Sonne abbekommt. Aber: Kunden bringen Kinder mit, und für diese fehlen derzeit die Spielgeräte. Ein klares Minus, wie Reesas sagt.

Wasser belebt jede Innenstadt

"Wasser belebt eine Stadt": Gerd Reesas spricht sich für neue Konzepte am Spittaplatz und kleine Wasserelemente aus. Quelle: Antje Bismark

Auf dem Spittaplatz sprudelt der Brunnen – aus Sicht von Reesas reicht dieses Wasserspiel jedoch für eine Innenstadt, die an ein Flüsschen wie die Aue grenzt, nicht aus. Sein Vorschlag sieht unter anderem einen kleinen künstlichen Wasserlauf entlang der Marktstraße vor, denkbar sind zudem Schluck- oder Trinkwasserbrunnen. In dem Konzept taucht der Spittaplatz als der zentrale Platz in der Innenstadt immer wieder auf, unter anderem auch als Ersatzstandort für den Wochenmarkt, der derzeit auf dem Schützenplatz öffnet. Zugleich empfehlen die Fachleute die Sichtachse zum Schloss zu verbessern und über eine intensivere Nutzung des Areals, zum Beispiel durch die Kirchengemeinde, nachzudenken.

Der Bahnhof braucht mehr Zuwendung

Schmutzig und zu dunkel - so empfinden Burgdorfer den Tunnel am Bahnhof. Ihn wollen die Planer deshalb neu gestalten. Quelle: Antje Bismark

Sowohl die Wege entlang der Hochbrücke als auch den Tunnel unter den Bahngleisen, der die Innenstadt mit der Weststadt verbindet, sehen Burgdorfer als Bereiche an, in denen sie sich wegen der schlechten Beleuchtung und Ausstattung nicht wohlfühlen. Deshalb lautet die Empfehlung der Planer, die beiden Bahnunterführungen zu renovieren und sie öfter zu reinigen, Graffiti zu beseitigen und vor allem für eine bessere Beleuchtung zu sorgen. Ohnehin können sie sich für das Bahnhofsumfeld einen städtebaulichen Wettbewerb vorstellen, der die Laufwege zwischen Innenstadt und Bahnhof herausarbeitet sowie die Nachnutzung des Bahnhofsaltbaus, zum Beispiel mit Gastronomie, berücksichtigt.

Wie lässt sich Leerstand managen?

Ein Leerstandsmanagement soll verhindern, dass geräumte oder nicht mehr betriebene Geschäftsräume die Passanten abschrecken. Quelle: Antje Bismark

Leerstand von Geschäftsräumen lässt sich nicht vermeiden – und doch sorgen leere Schaufenster bei Passanten und Kunden für irritierte Blicke. Deshalb sollte die Verwaltung, möglicherweise mit einem noch zu suchenden Quartiersmanager, ein Leerstandsmanagement für die Wiedernutzung der Ladenräume betreiben, wie Reesas sagt. „Dazu gehört zum Beispiel, dass regelmäßig erhoben wird, welche Geschäfte geschlossen sind.“ Gebe es Probleme mit der Nutzung, müssten die Verantwortlichen mit dem Eigentümer über „die Ausweitung des Suchrasters über den Einzelhandel hinaus“ sprechen. Denkbar seien auch sogenannte Pop-up-Stores zum Ausprobieren von Geschäftsideen oder zeitlich begrenzte künstlerische Projekte.

Folgen Rathausmitarbeiter den IGS-Schülern?

Geht es nach den Planern, dann zieht die Verwaltung in die jetzige Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Quelle: Antje Bismark

Wenig Zuspruch, das zeigte sich in der öffentlichen Diskussion am Montagabend, findet sowohl bei der Verwaltung als auch bei den Politikern der Vorschlag der Planer, die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Vor dem Celler Tor in ein zentralisiertes Rathaus umzuwandeln. Die Stadt plant und baut für die IGS ohnehin ein neues Gebäude, dann steht in wenigen Jahren die künftige Nutzung der jetzigen Schule zur Debatte. Ziehe die Verwaltung in der Schule ihre Bereiche zusammen, könnten, so die Idee, die Rathäuser I, II und III umgewandelt werden in Räume für Gastronomie und Kultur, Wohnen und Büros, Kommunikation und Bürgerhaus. „Dafür müssen natürlich detaillierte Konzepte entwickelt werden“, sagt der Fachmann.

Wohnungen für Pendler am Raiffeisenmarkt

Noch befindet sich die Raiffeisen-Anlage im Burgdorfer Zentrum – doch wenn das Unternehmen den Standort einmal verlässt, schlagen die Planer dort Wohnen für Pendler vor. Quelle: Antje Bismark

„Natürlich kann der Raiffeisen-Markt so lange an seinem Standort bleiben, wie es das Unternehmen für wirtschaftlich befindet“, sagt Reesas. Aber sollte der Markt einmal das jetzige Areal in Sichtweite des Bahnhofs verlassen, dann benötige Burgdorf gute Ideen, wie das Gelände genutzt werden solle. Sein Vorschlag lautet: frühzeitig einen städtebaulichen Wettbewerb organisieren und Ideen sammeln. Wie lässt sich die Nähe zum Bahnhof gut nutzen? Welche Dichte bei der Bebauung ist sinnvoll? Der Planer kann sich derzeit gut vorstellen, dort Wohnungen für Pendler zu bauen – die gerade auf die Nähe zum Bahnhof angewiesen sind. Eine sinnvolle Mischung von Handel und Gastronomie mit Wohnraum sei wünschenswert.

Klimaresiliente Pflanzen rücken in den Fokus

Für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung empfehlen die Gutachter, mehr Blumenkübel mit klimaresilienten Pflanzen aufzustellen. Quelle: Antje Bismark

Geht es um die Innenstadt der Zukunft, dann fehlt der Blick auf den Klimaschutz und Klimaanpassung nicht. Zum Einen rückt Reesas dabei den innerstädtischen Autoverkehr in den Blick, zum Anderen aber auch die Pflanzen, die den Menschen den Aufenthalt vor und zwischen Geschäften, Restaurants und Cafés verschönern sollen. Blumenkübel mit klimafesten Pflanzen gehören zu diesem Konzept ebenso dazu wie ein Pflanzkonzept, das neben der Einkaufsstraße auch den Stadtpark umfasst. Aber auch die Förderung von energetischer Sanierung und Fassadenbegrünung sowie Blühstreifen und insektenfreundliche Grünanlagen führt Reesas als Aspekte an, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

Blick auf die Eingangstore

Die Grünfläche an der Ostseite der Marktstraße wollen die Planer aufwerten – mit einem Hilfsangebot für jene Menschen, die sich dort zum Alkoholtrinken treffen. Quelle: Antje Bismark

Zwischen der östlichen Zufahrt zur Marktstraße mit der Grünfläche und dem Rewe-Markt sowie der westlichen Zufahrt sieht Reesas ein deutliches Ungleichgewicht: „Dort fehlt ein Ankerziel, das die Kunden anlockt“, sagt er. Dies könne ein kommerzielles Angebot sein, aber auch beispielsweise eine Quartiersgarage, die Parkplätze und Freiflächen für Aktionen biete. Als Areale nennt der Planer unter anderem den Kreisel, der überbaut werden könnte, oder die Freiflächen vor Finanzamt und Rathaus II. Diese Idee findet weder an der Stelle noch auf dem Schützenplatz die Zustimmung der Politiker, die ein solches Konzept in der öffentlichen Beratung bereits mehrheitlich ablehnten.

Von Antje Bismark