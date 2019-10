Burgdorf

Weil Zeugen sich das Kennzeichen merkten, hat die Polizei am Sonnabendabend einen unfallflüchtigen Autofahrer aus Sievershausen ermitteln können. Der 48 Jahre alte Opel-Fahrer hatte an der Grünewaldstraße in der Südstadt von Burgdorf gegen 20.20 Uhr einen Audi A6 touchiert und beschädigt. Die Polizei s...