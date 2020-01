Diese Filme zeigen aktuell die Kinos in Burgdorf und Lehrte

Burgdorf/Lehrte

Fast sämtliche Filmgenres haben die Kinos Neue Schauburg und Anderes Kino in der vor uns liegenden Kinowoche im Programm – vom Stummfilm mit Pianobegleitung über ein Motorsportabenteuer und eine Musicaladaption bis hin zur Sozialkomödie mit Tiefgang. Da sollte für jeden Cineasten etwas dabei sein.

Le Mans 66. Drama (freigegeben ab zwölf Jahren).

Henry Ford II ( Tracy Letts) hat das Familiengeschäft seines Großvaters Anfang der Sechzigerjahre übernommen. Um amerikanische Autos am von europäischen Herstellern dominierenden Markt zu etablieren, überarbeitete er das Firmenkonzept mithilfe des jungen Visionärs Lee Iacocca (Jon Bernthal) und des ehemaligen Rennchampions und Ingenieurs Carroll Shelby ( Matt Damon). Zusammen kreierten sie den Ford GT40, der Ferrari im Rennen in Le Mans 1966 schlagen sollte. Mit dem britischen Rennfahrer Ken Miles ( Christian Bale) arbeiten sie an dem späteren Siegerauto.

Neue Schauburg am Do. um 19.45 Uhr.

Jumanji: The Next Level. Fantasy (freigegeben ab zwölf Jahren).

Das Fantasy-Abenteuer von Regisseur Jake Kasdan ist die Fortsetzung von „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ von 2017. Als Spencer ( Alex Wolff) verschwindet, ist Martha ( Morgan Turner) schnell klar: Der Junge, in den sie sich einst verliebte, der aber nun doch nur noch ein guter Freund ist, ist erneut im Videospiel Jumanji gelandet. Mit dem Footballspieler Anthony „Fridge“ Johnson (Ser'Darius Blain) will sie ihn retten und in das Spiel eintauchen. Leider landen auch Spencers Großvater Eddie ( Danny DeVito) und dessen Kumpel Milo ( Danny Glover) in der wundersamen Welt von Jumanji.

Neue Schauburg am Fr. um 20 Uhr, am So. um 17.15 Uhr und am Di. um 20 Uhr.

Das perfekte Geheimnis. Komödie (freigegeben ab zwölf Jahren).

Drei Frauen ( Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz) und vier Männer ( Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring): Jeder hat ein Handy. Das macht insgesamt sieben Mobiltelefone. Als die Freunde eines Abends zum Essen zusammenkommen, kommt ihnen plötzlich eine Spielidee: Jeder legt sein Handy auf den Tisch. Egal, wer welche Bilder und Nachrichten geschickt bekommt, und seien sie noch so kurz – alles muss mit den anderen geteilt werden. Telefonate sind nur über Lautsprecher erlaubt. Was als Jux beginnt, führt schnell zu peinlichen und angespannten Situationen. Nicht nur die Stimmung droht zu kippen, auch die langjährigen Beziehungen stehen durch die Aufdeckung brisanter Lügen und Geheimnisse auf dem Spiel.

Neue Schauburg am Sa. um 20 Uhr.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Drama/Familie (ohne Altersbeschränkung).

Berlin im Jahr 1933: Die Machtergreifung Hitlers steht bevor. Das bringt Familie Kemper in höchste Not. Vater Arthur gilt als bekennender Feind Hitlers. Nur dank eines Anrufs kann er in letzter Minute fliehen. Ihm folgt seine Familie – Ehefrau Dorothea sowie Anna und Sohn Max – zunächst in die Schweiz, später nach Paris. „Aus uns kann nie etwas Großes werden, weil wir keine schwierige Kindheit hatten“, erklärt Anna noch auf der Zugfahrt in die Schweiz. Unvermittelt finden sie und ihr Bruder sich dann aber als Außenseiter wieder, die sich behaupten müssen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Judith Kerr.

Neue Schauburg am Fr. um 17 Uhr, am So. um 20 Uhr und am Di um 17 Uhr.

Die Eiskönigin 2. Abenteuer und Musical (ohne Altersbeschränkung).

In der filmischen Fortsetzung der Abenteuer der Schwestern Anna und Elsa genießen die beiden ihr ruhiges Leben in Arendelle, bis eines Tages eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald lockt. Diese verspricht Elsa Antworten auf all ihre Fragen: Warum ist sie so, wie sie ist? Warum hat gerade sie magische Kräfte? Mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel zu ergründen.

Neue Schauburg am Sa. um 17 Uhr und am So. um 14.30 Uhr.

Der Navigator. Stummfilm (ohne Altersbeschränkung).

Der Kulturverein Scena lädt auch dieses Jahr zu einer Stummfilm-Matinée ein. Der Film zählt zu Buster Keatons erfolgreichsten Produktionen. Er brachte ihm den Durchbruch und machte ihn zu einem der beliebtesten Komiker seiner Zeit. Für den guten Ton am Klavier sorgt mit Richard Siedhoff ein bekannter Filmpianist.

Neue Schauburg am So. um 11.15 Uhr.

Mein Vater, mein Sohn und der Kilimandscharo. Dokumentation (ohne Altersbeschränkung).

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte eines Vaters und seines Sohnes, die mit Massai-Nomaden durch die Wildnis Ostafrikas wandern und zum schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo aufsteigen wollen.

Neue Schauburg am Mi. um 17.30 Uhr.

Cats. Musical (ohne Altersbeschränkung).

Regisseur Tom Hooper hat das gleichnamige Broadway-Musical fürs Kino adaptiert. „Cats“ handelt von dem Katzenstamm Jellicles, von dem jedes Jahr eine Katze ausgewählt wird, um in den Katzenhimmel aufzusteigen und wiedergeboren zu werden.

Neue Schauburg am Mi. um 20 Uhr.

Motherless Brooklyn. Polizeifilm (freigegeben ab zwölf Jahren).

Im New York des Jahres 1954 wird der König von Brooklyn, Frank Minna, ermordet. Detektiv Lionel Essrog ( Edward Norton), der für seinen Chef Minna nicht immer legale Aufträge übernahm, versucht, den Mord aufzuklären.

Anderes Kino am Do. (OmU), Fr., Sa., Mo. und Di. um 20 Uhr.

Der Glanz der Unsichtbaren. Komödie (freigegeben ab sechs Jahren).

Nach einer kommunalen Entscheidung soll ein Frauenhaus geschlossen werden, in der obdachlose Damen bisher eine Zuflucht gefunden hatten. Nicht nur für die betroffenen Frauen ist das eine Katastrophe, sondern auch für die Sozialarbeiterinnen, die dort mit Herzblut gearbeitet haben. Die einzige Chance besteht für sie nun darin, die ihnen anvertrauten Seelen so bald wie möglich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

Anderes Kino am So. um 20 Uhr.

Von Joachim Dege