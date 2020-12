Burgdorf

Die Landeshauptstadt macht mit. Langenhagen und Laatzen auch. Nach einem Ratsbeschluss soll jetzt auch die Stadt Burgdorf dem Städtebündnis „ Seebrücken – Schafft sichere Häfen“ zur Unterstützung der Seenotrettung von Flüchtlingen beitreten.

Die Stadt will mit ihrem Beitritt zu dem Städtebündnis signalisieren, dass die Menschen in Not eine Herberge anbietet. So will es der Rat der Stadt, der in seiner jüngsten Sitzung im StadtHaus mit 20 gegen 13 Stimmen für einen entsprechenden Antrag des von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildeten Mehrheitsgruppe stimmte. Der Abstimmung voraus ging eine engagierte Diskussion, in der Befürworter wie Gegner der Initiative jeweils für ihre widerstreitenden Standpunkte warben.

SPD : „Wir schicken keine Boote ans Mittelmeer “

Burgdorf könne nicht die Welt retten. Die Stadtgesellschaft könne aber auch nicht zusehen, wie Menschen in Not auf dem Mittelmeer und anderswo sterben, sagte Mehrheitsgruppensprecher Gerald Hinz ( SPD). Burgdorf könne mehr tun, als es bereits unternommen habe in der Flüchtlingshilfe. Dieses Signal auszusenden, zeige Ländern mit EU-Außengrenzen, dass sie nicht allein gelassen würden. „Wir schicken keine Boote auf das Mittelmeer und keine Busse nach Moria, um Menschen hierherzuholen“, relativierte Hinz etwaige Befürchtungen, dass hiesige Flüchtlingsheime überlaufen werden könnten.

Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) warf der Mehrheitsgruppe vor, dass sie „ein Fass aufgemacht“ habe mit ihrem Antrag. Die Migration sei ein europäisches Thema. Es sei von den EU-Staaten zu lösen. Da gelte es, keine falschen Anreize zu setzen, warnte der Rathauschef.

CDU-Ratsherr Mirco Zschoch (vorn) und AfD-Ratsherr Jens Braun (mit erhobenem Arm) sind sich einig: Burgdorf soll kein sicherer Hafen für weitere Flüchtlinge sein. Quelle: Joachim Dege

Pollehn kündigte an, dass er den Ratsbeschluss auf dessen Zulässigkeit prüfen lassen wolle. Dies hatte er bereits vor der Ratssitzung in einer Fraktionssitzung der CDU in Aussicht gestellt. Das berichtete ein Teilnehmer, der von einem drohenden Rechtsstreit sprach. Eine Klage gegen den Sicherer-Hafen-Beschluss hatte zuvor auch die AfD angekündigt. Deren Ratsherr Jens Braun bekräftigte diese Absicht am Rande der Ratssitzung.

Die CDU/FDP-Ratsgruppe hielt es mit ihrem Bürgermeister und der AfD und lehnte es ab, Burgdorf zum sicheren Hafen zu machen. Ihr Sprecher Klaus Köneke verwahrte sich ebenso wie Bürgermeister Pollehn dagegen, deshalb in die rechte Ecke gestellt zu werden. „Wir lehnen den Antrag ab, nicht weil wir hartherzig sind oder unmenschlich handeln. Die Menschen, die rechtskonform hier leben, werden wir weiter gut behandeln“, sagte Köneke. Er warnte, die Gesellschaft zu spalten. Um in der Flüchtlingspolitik erfolgreich sein zu können, dürfe Deutschland keinen Sonderweg einschlagen.

CDU : „Ablehnung hat keine moralische Minderwertigkeit

Der Christdemokrat Robert Apel assistierte: „Manchmal ist das, was gut gemeint ist, der Feind des Guten.“ Apel erinnerte an den früheren Ministerpräsidenten Ernst Albrecht und an Merkels „Wir schaffen das“-Strategie 2015, um deutlich zu machen, von welchem christlichen Menschenbild sich die CDU leiten lasse: „Unsere Entscheidung gegen Ihren Antrag hat keine moralische Minderwertigkeit“, sagte Apel. Der Mehrheitsgruppe warf er moralische Selbstüberhöhung vor.

Der Freie Burgdorfer Rüdiger Nijenhof hielt Apel entgegen: „Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich mich für Menschlichkeit einsetze.“ Björn Sund von der SPD forderte: „Wir müssen Haltung zeigen.“ Sein Parteifreund Matthias Paul erinnerte an das Grundgesetz: „Die Menschenwürde ist unantastbar. Das gilt nicht nur in Ehlershausen, sondern auch auf dem Mittelmeer.“ Die EU-Flüchtlingspolitik sei ein Skandal, gegen den etwas gesagt werden müsse: „Wir müssen aufstehen gegen das Gefühl, dass die rechtsradikale AfD die schweigende Mehrheit vertritt in Deutschland.“

Von Joachim Dege