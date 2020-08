Schon kurz nach dem Start in Burgdorf war die Corona-Pandemie zum Knock-out für den von der Firma Peakzone betriebenen Macron-Store geworden. Das Sport- und Fanartikelgeschäft soll möglichst im September wieder öffnen.

