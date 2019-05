Nachrichten Burgdorf - Burgdorf macht bei Behördennummer nicht mit Kommunen in der Region Hannover wollen bei der Stadt Hannover ein Servicecenter zum Betrieb der zentralen Behördennummer 115 einrichten. Die Stadt Burgdorf will während der Pilotphase nicht mitmachen.

In der Pilotphase zur Einführung der Behördennummer in der Region Hannover will sich die Stadt Burgdorf nicht an dem Projekt beteiligen. Quelle: Symbolbild