Burgdorf

Darüber ärgern sich Nexhat und Islam Vorfaj: In dem Beet auf dem Gehweg vor ihrem Eiscafé und ihrer Brasserie Adria an der Ecke Post-/Marktstraße in Burgdorf liegt immer wieder Müll. Abhilfe könnte nach ihrer Meinung eine Umgestaltung des Beets schaffen. Die Kosten und die Pflege wollen sie übernehmen. Doch die Stadtverwaltung lehnt die Pläne ab.

„Da liegen immer viele, ganz verschiedene Sachen, Papiertüten, Hundekot, Masken“, sagt Inhaber Islam Vorfaj. Auf der gegenüberliegenden Seite der Einmündung sehe es ähnlich aus, klagt sein Vater Nexhat Vorfaj. Die Stadt kümmere sich nicht um die Säuberung der Beete. „Wir selbst sammeln immer alles ein“, berichtet Nexhat Vorfaj. Als er Bauhofmitarbeiter auf die Verschmutzung aufmerksam gemacht habe, hätten sie ihm geantwortet, dass er ja bereits die Beete sauber halte.

Er habe auch schon Passanten angesprochen, die Müll weggeworfen hätten, erzählt der Geschäftsführer des Eiscafés. Da habe er meistens eine dumme Antwort erhalten, sagt Nexhat Vorfaj. „Wir können uns nicht mit den Leuten anlegen. Das wäre schlecht für das Geschäft“, gibt Islam Vorfaj zu bedenken.

Landschaftsgärtner plant Umgestaltung

„Das Beet ist zwar grün, sieht aber nicht schön aus“, sagt er. Nach seiner Meinung und der seines Vaters könnte eine attraktive Umgestaltung des Beets, auf dem zurzeit niedrige Büsche, Bodendecker und zwei Bäume wachsen, Menschen davon abhalten, dort ihre Abfälle hinzuwerfen. „Mit der Planung haben wir einen Landschaftsgärtner beauftragt“, berichtet Islam Vorfaj.

Der Fachmann schlägt vor, ein etwa sieben mal drei Meter großes rechteckiges Beet anzulegen und mit einem schmiedeeisernen Zaun einzufassen. Die Einzäunung soll verhindern, dass Hunde dort ihren Kot hinterlassen. Durch eine Pforte soll man das Beet betreten, um es zu pflegen. „Wir würden richtige Blumen pflanzen“, verspricht Islam Vorfaj. Außerdem könne dort ein kleiner Springbrunnen sprudeln. „Die Bäume sollen stehen bleiben. Wir wollen sie nicht beschädigen“, sagt der Inhaber des Eiscafés. Eine Fachfirma solle die Ecke umgestalten.

Diese Fotomontage zeigt, wie das Beet nach den Vorstellungen des Landschaftsgärtners aussehen könnte. Quelle: Privat

Den Plan habe er im Herbst bei der Stadtverwaltung eingereicht und vorgestellt. Eine telefonische Absage habe er von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Januar erhalten. „Ich habe ihn gebeten, mir etwas schriftlich zukommen zu lassen“, sagt Islam Vorfaj. Auf die schriftliche Begründung für die Ablehnung warte er immer noch. Die Stadtverwaltung will sich auf Anfrage dieser Zeitung in den nächsten Tagen dazu äußern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller