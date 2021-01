Burgdorf/Hildesheim

Im Mammutprozess gegen eine vierköpfige Bande von Drogenhändlern vor dem Landgericht Hildesheim spielt auch Burgdorf eine Rolle. In einem von mehreren angeklagten Fällen hatten die Drogenhändler Burgdorf als Übergabeort ausgewählt. Einer der Angeklagten, ein 25 Jahre alter Mann, soll am 27. September 2019 einen Transporter mit 58 Kilogramm Marihuana in der Stadt in Empfang genommen haben.

Die Staatsanwaltschaft hat vier Männer im Alter von 25, 29, 44 und 57 Jahren angeklagt. Sie wirft ihnen unter anderem bandenmäßigen Drogenhandel und Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim beginnt am Donnerstag, 28. Januar. Die zuständige Strafkammer 16 unter Vorsitz von Richterin Karin Brönstrup hat 16 Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil ist frühestens im Juni zu erwarten.

Die Bande soll zweimal Marihuana in großen Mengen – 58 Kilo und 116 Kilo – aus Spanien über Rheinland-Pfalz in die Region Hannover transportiert haben. Nach Auskunft eines Gerichtssprechers war Burgdorf mutmaßlich kein Drogenumschlagplatz, sondern habe nur in einem Fall als Übergabeort gedient. Dazu sei der 25-Jährige in seinem Auto nach der Übernahme der Drogen in Rheinland-Pfalz hinter dem Transporter hergefahren und habe den Transporter dann in Burgdorf übernommen.

Darüber hinaus sind die Männer angeklagt, eine Indoorplantage mit mehr als 2000 Marihuanapflanzen in einer ehemaligen Dorfgaststätte im Landkreis Holzminden betrieben zu haben, um vom Verkaufserlös zu leben. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei bei einem der Angeklagten eine Pistole. Zwei der vier Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

