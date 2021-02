Kirchengemeinden aus Burgdorf und Immensen, Uetze und Hänigsen beteiligen sich jetzt an der Kampagne „#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als Du denkst“. Diese richtet sich gegen Antisemitismus und klärt über Gemeinsamkeiten der Religionen auf.

Das Plakat für den Monat Februar ist bereits fertig und an vielen Orten in der Region zu finden: Purim feiert die Rettung des jüdischen Volkes – und wird bei der Aktion in Beziehung zum Karneval gesetzt, beim dem auch ausgelassen gefeiert wird. Quelle: Handout