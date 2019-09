Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Montag ein Škoda-Fahrer erlitten, dessen Wagen auf der Bundesstraße 188 von einem Kleintransporter touchiert worden war. Der 40-Jährige aus Uetze war gegen 12.35 Uhr mit seinem Fabia auf der Bundesstraße aus Richtung Burgdorf unterwegs, er wollte von dort auf den Parkplatz am Trimm-Dich-Pfad einbiegen. Allerdings bemerkte der Fahrer des Kleintransporters zu spät, dass der 40-Jährige den Škoda abbremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog er den Transporter nach links und wollte so den Škoda passieren. Dabei geriet er aber gegen dessen linke Fahrzeugseite, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Straßenbaum. Dort kam er dann zum Stehen.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 13.500 Euro.

Unfall : Golf-Fahrerin missachtet Stoppschild

Unverletzt haben Insassen eines VW Golf und eines VW Polo einen Unfall in Schillerslage überstanden. Nach Aussage einer Polizeisprecherin war eine 79 Jahre alte Frau aus Hannover mit ihrem VW Golf auf der Zollstraße in Richtung Sprengelstraße unterwegs. Dabei missachtete sie das Stoppschild und fuhr auf die Sprengelstraße, die zu diesem Zeitpunkt ein VW Polo passierte. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, dabei wurde der Golf der Hannoveranerin ausgehebelt und auf die linke Seite gedreht. „Er kam in dieser Position zum Stillstand“, sagte die Sprecherin.

Ihren Angaben zufolge mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden, die Ermittler geben den Schaden mit 7500 Euro an.

