Ramlingen-Ehlershausen

Gutes aus der Region: So lautet das Motto des traditionellen Konzerts für Nichtverreiste, das am Sonntag, 4. August, um 17 Uhr in der kleinen Kapelle im Burgdorfer Ortsteil Ramlingen beginnt. Das Programm umfasst in diesem Jahr die Musik von Komponisten, deren Leben mit Hannover verknüpft ist. Dazu gehören Ge...