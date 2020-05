Zum Autokino-Start ist der Schützenplatz ausverkauft

Burgdorf

Sarah Mahr und Marcus Karp lassen es sich schon vor dem Beginn gutgehen. Sie öffnen eine Flasche Sekt, trinken diesen aus Kristallgläsern und gönnen sich dazu selbstgemachte Wraps. Entspannt lehnt sich das Paar auf den Vordersitzen zurück, stellt im Radio die richtige Frequenz ein und wartet bei leicht geöffnetem Fenster auf den Filmbeginn. Die beiden Wedemärker sitzen in einem von 180 Autos, die zum ausverkauften Auftakt des Autokinos am Freitagabend auf Burgdorfs Schützenplatz gekommen sind.

Ausverkauft: Nur 180 Auto dürfen für die Kinovorstellungen auf den Schützenplatz, damit ausreichend Abstand zwischen den Fahrzeugen ist. Quelle: Mark Bode

Das Stadtmarketing Burgdorf hat mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Neuen Presse, dem Marktspiegel sowie der Stadtsparkasse, den Stadtwerken, dem VVV und der Neuen Schauburg die insgesamt zwölf Kinovorführungen unter freiem Himmel möglich gemacht. Schon 2019 verwandelte sich der Schützenplatz in ein Autokino. Doch diesmal – im Zeichen der Corona-Krise – werden die Veranstalter mehr Filme zeigen und das sogar schon am Nachmittag, damit auch Kinder ihren Spaß haben.

„Wenn man während der Corona-Krise nicht in ein normales Kino gehen darf, dann fahren wir eben ins Autokino“, sagt Mahr. In Hannover und Höxter seien sie schon gewesen. Über den frühen Beginn der Filmvorführung waren die beiden vorab verwundert: „Normalerweise kann man das doch erst sehen, wenn es dunkel wird“, sagt Karp.

Zum Auftakt des Autokino-Wochenendes wird auf der 60 Quadratmeter großen Leinwand der Film „Känguru Chroniken“ gezeigt. Quelle: Mark Bode

Moderne LED-Technik statt Projektor

Im Gegensatz zum Vorjahr haben die Organisatoren Torsten Block und Lutz Käsemann diesmal statt Projektor auf moderne LED-Technik gesetzt. Die 60 Quadratmeter große Leinwand stammt aus China. „Der Pixelabstand beträgt 3,9 Millimeter. Das ist moderne 4K-Technologie. Mehr geht im Outdoorbereich derzeit nicht“, sagt Block nicht ohne Stolz. So ist es möglich, schon im Hellen mit den Filmen zu starten. Drei Tonnen wiegt die an einem Kran befestigte Konstruktion. Nach dem Ende des letzten Films eines Abends wird diese herabgelassen und am Boden gesichert.

Kein Rückstau auf die Straße beim Einlass

Ein wenig nervös läuft Veranstalter Käsemann kurz vor Beginn auf und ab. Dabei läuft alles reibungslos. Die Autos reihen sich auf dem Schützenplatz in die Warteschlange ein. Einen Rückstau auf die Straße Kleiner Brückendamm gibt es nicht. „Wir haben extra eine Pufferzone eingebaut“, erklärt Käsemann. Denn die Einlasskontrolle findet erst auf der anderen Seite des Platzes statt.

Höhere Autos müssen an die Seite weichen

Schon früh sichert sich Ralf Grieß in seinem Cabrio einen Platz in einer der vorderen Reihen. Er hat drei Kinder dabei. Damit ist jeder Platz im Wagen belegt. „Schade, dass Mama nicht neben uns stehen kann. Sie muss weiter hinten an der Seite bleiben“, sagt die elfjährige Charlotte. Ihre Mutter ist mit einem SUV gekommen. Damit diese höheren Autos nicht die Sicht für die Fahrzeuge hinter ihnen verdecken, werden sie vom Personal auf Plätze an der Seite verwiesen. „Wir haben extra mehr Sicherheitspersonal im Einsatz, um alles reibungslos zu regeln“, sagt Käsemann. Damit ihre Mutter die „Känguru-Chroniken“ nicht alleine verfolgen muss, huscht Charlotte kurz vor Vorstellungsbeginn zu ihr.

Gemütlich geht es bei Familie Mierowski aus Hämelerwald zu, die es sich in ihrem kleinen Auto mit Vater Stefan, Mutter Birgit und den drei erwachsenen Kindern Benedikt, Christopher und Florian gemütlich gemacht haben. „Ich habe in zwei Tagen Geburtstag. Das Autokino halten wir für eine interessante Idee, deshalb haben wir diesen etwas verfrühten Geburtstagsausflug geplant und die Kinder damit überrascht“, sagt Birgit Mierowski. Die Sicht ist den dreien auf der beengten Rückbank zwar etwas genommen. „Der Film lebt aber hauptsächlich von den Dialogen“, sagt der Vater schmunzelnd.

Bürgermeister Armin Pollehn richtet vom Hubwagen ein Grußwort an die Kinobesucher. Quelle: Mark Bode

Hupkonzert für Burgdorfs Bürgermeister

Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn spricht unmittelbar vor Beginn des Films noch ein Grußwort. „Es ist schön, dass wir in Burgdorf eine solche Veranstaltung haben“, sagt er über das Mikrofon und fordert die Besucher in ihren Autos auf, einmal zu hupen, wenn sie ihn hören können. Kurzzeitig wird es mit einem Hupkonzert laut auf dem Platz. Danach beginnt der Film und es herrscht wieder Ruhe. Der Ton ist ausschließlich über die Autoradios zu empfangen.

Karten gibt es nur online

Karten für die weiteren Filme am Pfingstwochenende sind bis eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Vorstellung im Internet über die Seite www.neueschauburg.de buchbar. Diese müssen zu Hause ausgedruckt werden. Eine Abendkasse gibt es aus Sicherheitsgründen nicht.

Diese Filme laufen im Burgdorfer Autokino Ganz im Zeichen von Kinofilmen für Kleine und Große steht das Pfingswochenende in Burgdorf. Diese Filme sind noch bis Montagabend zu sehen: Sonnabend, 30. Mai: 17.00 Uhr: „ Jim Knopf“ 20.00: „Das perfekte Geheimnis“ 22.30 Uhr: „Knives out“ Sonntag, 31. Mai: 14.30 Uhr: „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ 17.00 Uhr: „ Angry Birds 2“ 20.00 Uhr: „Der Junge muss an die frische Luft“ 22.30 Uhr: „ John Wick 3“ Montag, 1. Juni: 14.30 Uhr: „ Playmobil“ 17.00 Uhr: „Ostwind 4“ 20.00 Uhr: „Das perfekte Geheimnis“

Von Mark Bode