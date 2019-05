Nachrichten Burgdorf - Zum 1. August fehlen rund 250 Kitaplätze Viele Eltern in Burgdorf, die für ihr Kind einen Platz in einem Kindergarten oder einer Krippe benötigen, müssen sich gedulden. Erst ab Ende 2020 werden ausreichend Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Stadt lässt zurzeit an die von der evangelischen Kirche betriebene Kindertagesstätte Pusteblume am Iseweg anbauen, kann den Bedarf an Betreuungsplätzen aber dennoch nicht decken. Quelle: Joachim Dege