Burgdorf

Die junge Frau im cremefarbenen Blazer, die auf dem Bahnsteig in Burgdorf wartet, will ihren Namen nicht sagen. Nur so viel: Vergangene Woche hatte sie ein Vorstellungsgespräch in Hannover. Weil die S 6 nicht fuhr, kam die Frau eine halbe Stunde zu spät. „Ich habe angerufen und mich entschuldigt“, sagt sie. Ein Beispiel von vielen.

Denn die S-Bahn-Linie S 6, die Hannover mit Celle verbindet, war seit dem Wintereinbruch am Monatsanfang bis zum 19. Februar außer Betrieb. Ein Burgdorfer, der in Celle bei einem Mobilfunkanbieter arbeitet, musste deshalb spontan zwei Tage Urlaub nehmen, berichtet er. „Mein Chef hat mir das zum Glück erlaubt“, sagt der 25-Jährige. Für die restlichen drei Tage der Woche sei er bei Freunden im Auto mitgefahren, die in dieselbe Richtung mussten.

Die Deutsche Bahn macht für die Zugausfälle das „extreme Unwetter“ verantwortlich. Die großen Schneemengen, Verwehungen und Frost hätten Schäden an den Zügen verursacht, begründet eine Bahnsprecherin auf Anfrage, warum die S 6 habe gestrichen werden müssen streichen. Dies habe die Bahn mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen abgestimmt.

Vorwurf: Deutsche Bahn zieht Lokführer ab

Die Politik ist verärgert und wähnt andere Grüne für die Zugausfälle. „Die Bahn hat über viele Jahre ein Personalfehlmanagement getrieben“, grantelt der in Burgdorf lebende Vorsitzende des Verkehrsausschusses der Regionsversammlung, Oliver Brandt (CDU). Die DB Regio habe die öffentliche Ausschreibung 2018 verloren. Ab 2022 werde die private Nord-West-Bahn den S-Bahn-Verkehr auf den zehn S-Bahn-Linien in der Region Hannover sichern. „Um den Lokführern eine Perspektive zu bieten, hat die Bahn sie abgezogen und in Güterzügen eingesetzt“, sagt Brandt. „Dafür fehlen sie in den Personenzügen.“

Dass die S 6 immer wieder ausfällt, auch wenn kein Schnee liegt, beschreibt Hussam Khairi. Der Burgdorfer ist Auszubildender im Sicherheitsdienst und wird unter anderem in einer Schule bei Hannover eingesetzt. „Im vergangenen Sommer war ich noch in der Probezeit“, sagt er. „Da muss man besonders pünktlich sein.“ Khairi sollte die S 6 um 5.56 Uhr nehmen. Die sei aber nicht gefahren. „Ich musste mich in ein Taxi setzen“, sagt der 20-Jährige. „Der Chef sagte, wir zahlen die Rechnung, brauchen dich aber hier sofort.“ Viermal sei ihm das mit der S 6 in den Sommermonaten passiert.

Abfahrt nach Hannover: Dorthin kommen Pendler nur, wenn die S-Bahn auch fährt. Doch häufig fällt sie aus. Quelle: Cristina Marina

Von der Rückerstattung der Taxikosten kann die 41-Jährige nur träumen, die um 9.15 Uhr auf die S-Bahn nach Otze wartet. Die Pflegekraft hat eine Nachtschicht in einer Burgdorfer Einrichtung hinter sich und will bloß noch nach Hause. Als die S 6 in den vergangenen Tagen nicht fuhr, habe sie drei- oder viermal ein Taxi zur Arbeit nehmen müssen. Natürlich habe sie das aus eigener Tasche gezahlt: „Wer soll das sonst bezahlen?“

Regionsabgeordneter Brandt sagt, allein vergangene Woche hätten ihm sieben Menschen von ähnlichen Problemen berichtet. Dabei sei die Verbindung von Burgdorf nach Celle von Ausfällen mehr betroffen als andere in der Region, kritisiert Brandt. Die Entscheidung liege im Ermessen der Bahn. Für die lohne es sich eher, eine kürzere Strecke ausfallen zu lassen und dafür Strafzahlungen in Kauf zu nehmen als eine beliebtere Verbindung. „Aber Burgdorfer sind keine Bürger zweiter Klasse“, stellt der Politiker fest.

Die Deutsche Bahn hält entgegen, dass die meisten S-Bahn-Linien im Gesamtnetz Hannover mit weniger Waggons hätten fahren müssen. Dass die S 6 letztlich wegfiel, habe unter anderem daran gelegen, dass es auf der Strecke noch die S 7 gibt. „So können weiterhin alle Bahnhöfe angefahren werden, jedoch in einem größeren zeitlichen Abstand“, sagt die Bahnsprecherin. Zum Ausgleich sei die S-Bahn-Linie 7 vorübergehend gestärkt worden.

„Die Menschen sitzen da wie im Hühnerkäfig“

Brandt widerspricht. Ihm sei zugetragen worden, dass auch die S 7 mitunter mit nur einem Waggon statt mit zwei gefahren sei. Das gebe auch mit Blick auf die Corona-Auflagen Grund zur Sorge, sagt er. „Die Menschen sitzen da wie im Hühnerkäfig.“ Brandt nennt die Behauptung der Deutschen Bahn eine „bewusste Unwahrheit“.

Er hat den Verkehrsdezernenten der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, aufgefordert, wegen der jüngsten Zugausfälle der S 6 die DB Regio einmal mehr zur Verantwortung zu ziehen und Strafzahlungen einzufordern. Am 9. März soll in einer öffentlichen Sitzung des Verkehrsausschusses eine Bilanz zu den Problemen im Winter gezogen werden, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Die Region wolle den Ursachen auf den Grund gehen.

Laut Regionsverwaltung musste die Deutsche Bahn im Jahr 2018 mehr als 2,14 Millionen Euro für Zugausfälle und fast 350.000 Euro für Zugverspätungen an die Region als Strafe zahlen. Davon fielen nach Angaben von Brandt allein für Zugausfälle auf der Strecke von Burgdorf nach Celle, also für die der S-Bahn-Linien S 6 und S 7, Strafzahlungen in Höhe von rund 300.000 Euro an.

Von Cristina Marina