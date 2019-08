Burgdorf - Zu wenig Lokführer: Zugausfälle auf S-Bahnlinie 6 häufen sich Zu einer Lotterie entwickelt sich für Bahnreisende die Fahrt mit der S-Bahn-Linie 6, deren Züge oft ausfallen oder sich verspäten. Eine Unternehmenssprecherin begründet dies mit zu wenigen Lokführern und technischen Störungen.

Die S-Bahn um 7.41 Uhr in Hannover fällt an diesem Freitagmorgen – wie so oft – aus. Quelle: Antje Bismark