Burgdorf

An der Tür der Burgdorfer Commerzbank Filiale an der Marktstraße weist derzeit ein Aushang darauf hin, dass die Zweigstelle am Freitag, 11. Oktober, aus „betrieblichen Gründen“ geschlossen bleibt. Es ist der zweite Aushang dieser Art innerhalb weniger Wochen. Der erste Ende September informierte die Kunden...