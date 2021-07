Burgdorf

Pastor Matthias Freytag ist der neue Pastor der Paulusgemeinde in Burgdorfs Südstadt. Am Sonntag, 4. Juli, wird er von Superintendentin Sabine Preuschoff in sein neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Kirchenzentrum am Berliner Ring.

Wegen der Corona-Regeln ist die Zahl der erlaubten Besucher begrenzt. Deshalb „ist die Gästeliste seit geraumer Zeit voll“, sagt Annegret Oelschlägel vom Kirchenvorstand. „Wir möchten den gut gefüllten Fußballstadien nicht nacheifern und trotzdem Menschen Gelegenheit geben, dem festlichen Gottesdienst zu folgen“, betont sie. Deshalb gebe es die Möglichkeit, die Feier im Live-stream auf Youtube zu verfolgen:

Seinen ersten Arbeitstag in der Burgdorfer Kirchengemeinde hatte Pastor Freytag am Mittwoch, 16. Juni. Damit der Weg zur Arbeit nicht zu lang ist – Freytag war zuvor Pastor in Laatzen –, ist der 34-Jährige mit seiner kleinen Familie vorübergehend in ein Ferienhaus in Dachtmissen gezogen. Anfang August ziehen die drei dann in ein Haus an der Grenzstraße in der Kernstadt Burgdorf.

Von Anette Wulf-Dettmer