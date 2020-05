Zigarettendieb kommt mit Gullydeckel

Burgdorf

Auf Zigaretten hatte es ein Dieb abgesehen, der am Montag gegen 22.15 Uhr in den NP-Markt an der Straße Vor dem Celler Tor eingebrochen ist. Dabei ging der Täter offenbar mit brachialer Gewalt vor. Wie die Polizei mitteilt, hob er einen Gullydeckel aus der nahe gelegenen Gosse und warf damit die gläserne Eingangstür des Supermarktes ein. Anschließend ließ er aus dem Kassenbereich Zigaretten mitgehen.

Eine Anwohnerin hörte den Krach und alarmierte die Polizei. Die Zeugin sah noch, wie sich eine dunkel gekleidete, 1,75 bis 1,80 Meter große Person mit einem Rucksack Richtung Gartenstraße entfernte. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die die Flucht des Diebes beobachtet haben. Mögliche Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege