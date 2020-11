Schillerslage

Unbekannte haben an der Sprengelstraße in Schillerslage einen Zigarettenautomaten aus einer Ziegelwand gerissen und mitgenommen. Die Polizei vermutet nach bisherigem Ermittlungsstand, dass der Diebstahl in der Nacht zu Sonntag zwischen 1 und 2 Uhr verübt worden ist.

Zeugen beobachteten in diesem Zeitraum am Tatort einen weißen Familienvan, womöglich einen VW Caddy, dessen Fahrer in Richtung Bundesstraße 3 davongefahren sei. Am Sonntagvormittag meldete eine Frau den Fund eines Zigarettenautomaten am Waldrand bei Engensen in Höhe der Straße Schlaksburg.

Die Polizei prüft zurzeit noch, ob es sich um den Automaten aus Schillerslage handelt. Weitere Zeugenhinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege