Burgdorf

Die Zeiträume-Ausstellung des Kirchenkreises Burgdorf geht mit einer Finissage im Paulus-Kirchenzentrum am Berliner Ring 17 am Sonnabend, 24. August, um 18 Uhr zu Ende. Mehr als fünf Wochen lang zeigte die Schau an 13 unterschiedlichen Orten in Burgdorf und Ehlershausen 55 Bilder, Objekte und Installationen von 25 Kunstschaffenden.

Ausstellungsmacher ziehen positive Bilanz

Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgdorf und seine Partner, die Kultursparte Scena im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein und die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Ehlershausen hatten gemeinsam eine Ausschreibung zum Jahresmotto des Kirchenkreises gestartet und die Ausstellung samt Begleitprogramm organisiert. Jetzt ziehen die Ausstellungsmacher eine positive Bilanz: Der Versuch, zeitgenössische Kunst ins tägliche Leben einzubeziehen, sei gelungen. Außer an den klassischen Ausstellungsorten wie der Magdalenenkapelle seien Menschen auch an so ungewöhnlichen Orten wie dem E-Center an der Weserstraße, dem Medizinischen Versorgungszentrum an der Norderneystraße und im Bürgerbüro mit Kunst konfrontiert worden.

Jury vergibt ersten und zweiten Preis

Zum Abschluss der Ausstellung wollen die Organisatoren noch, die aus ihrer Sicht besten Arbeiten prämieren. Die finanziellen Mittel für die Preise stellt der Kirchenkreis zur Verfügung, unterstützt von der Stadtsparkasse Burgdorf und der Hans-Lilje-Stiftung. Eine Jury werde während der Finissage einen ersten und zweiten Preis vergeben. Zudem wird aus dem Publikumsvotum ein weiterer mit 750 Euro dotierter Preis ermittelt und vergeben.

Pastorin Susanne Paul und Scena-Sprecher Matthias Schorr wollen die an der Ausstellung beteiligten Kunstschaffenden würdigen und die Preisträger bekannt geben. Finissage-Besucher, die an der Befragung zum Publikumspreis teilnehmen, können bei einer Verlosung Geschenkkörbe gewinnen. Für Wohlklang an den Tasten sorgt der Pianist Michael Schalamov. Der Eintritt ist frei.

Von Joachim Dege