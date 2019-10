Burgdorf

Ob schräg oder schrill, ob Mann oder Frau – keiner weiß es so genau: In ihrer Ankündigung zur Show „Zauber der Travestie“ versprechen die Veranstalter dem Publikum wieder eine rasante Reise in eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung. Die Revue am Sonnabend, 16. November, im StadtHaus biete beste Unterhaltung, jede Menge Überraschungen und einen garantierten Angriff auf die Lachmuskeln.

Mitmachen ist angesagt

Fans der farbenfrohen Travestieshow wissen es bereits: Die Protagonisten laden ihr Publikum nicht nur zum Zuschauen ein. In diesem Cabaret-Programm sei Mitmachen und Mittanzen angesagt, kündigen die Organisatoren an. Geboten werde außerdem viel Herz, verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Die Entertainer Marcel Bijou und Leslie Anderson führen gemeinsam durch das Programm. Dazu gesellen sich Sarah Barelly, Johnny Boy und Miss Jennifer. Publikumslieblinge wie das spanische Multitalent Denisse Zambrana und Frl. Luise, die ewig suchende Jungfrau aus Hannover, seien ebenfalls mit dabei, heißt es in der Vorankündigung zur Travestieshow. Ein Highlight folge dem anderen, und ein Künstler jage den anderen von der Bühne: Das sei Cabaret der Extraklasse, betonen die Macher.

Die Show am 16. November beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde zuvor. Karten gibt es im Vorverkauf in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 14, unter www.eventim.de im Internet und unter der Hotline (05132) 887010. Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 26,50 und 28 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Von Antje Bismark