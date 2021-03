Burgdorf

Einen deutlichen Rückgang der Straftaten verzeichnet die Polizeiinspektion Burgdorf – zuständig für Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und die Wedemark – für das vergangene Jahr. Dies begründet Polizeisprecherin Martina Thöne in der jetzt vorgelegten Kriminalstatistik mit den Einschränkungen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben haben. Deshalb eigne sich das Jahr 2020 mit den Straftaten auch nicht, um Prognosen für die weitere Entwicklung der Kriminalität in den acht Kommunen zu erstellen.

Nach Aussage Thönes registrierte die Polizeiinspektion im Vorjahr 15.341 Straftaten, das sind 1431 Delikte weniger als noch im Jahr 2019. Mit dem aktuellen Wert liegt die Fallzahl insgesamt unter dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre mit 15.798 Straftaten. Das ist zugleich der niedrigste Wert seit 2014. Allerdings fallen nicht alle Taten in die Zuständigkeit der hiesigen Beamten, wegen der Organisation in der Polizeidirektion übernehmen zum Teil andere Dienststellen die Bearbeitung. Demnach haben die Polizeikommissariate in Burgdorf, Burgwedel, Langenhagen, Lehrte und der Wedemark insgesamt 13.124 Fälle bearbeitet, das entspricht einem Minus von genau 1000 Fällen.

Knapp jeder zweite Wohnungseinbruch scheitert

Die Polizeiinspektion Burgdorf übernimmt seit 2014 mit der Ermittlungseinheit Wohnung zentral die Aufklärung von Wohnungseinbruchdiebstählen für alle Verbunddienststellen. Auch bei diesen Delikten sei ein rückläufiger Trend zu beobachten, teilt Thöne mit und fügt hinzu, damit setze sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort. In allen acht Nordost-Kommunen gab es demnach 262 Einbrüche in Wohnungen, das ist der niedrigste Wert der vergangenen neun Jahre. In 122 Fällen scheiterten die Täter beim Versuch, in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen.

Gleichwohl weist Thöne darauf hin, dass die Kriminalstatistik eines Jahres nicht immer die wirklichen Zahlen widergebe: Mitunter dauern Ermittlungen so lange, dass eine Straftat erst im Jahr danach aufgelistet wird. Dadurch ergebe sich eine Diskrepanz zwischen der Kriminalstatistik und dem Einbruchradar, bei dem die Delikte bei der Anzeige erfasst werden. Als Beispiel nennt die Sprecherin die Ermittlungsgruppe Festë, die im Mai eingerichtet wurde. Deren Beamte untersuchten Wohnungseinbrüche, die eine fünfköpfige Bande in der Region Hannover verübt hatten. Sie nutzten dazu den Urlaub der Bewohner, die vom Flughafen Langenhagen aus geflogen waren. Ihre Reise hatten sie beim selben Veranstalter gebucht, dabei spähte ein Beteiligter die Adressen aus. Am 9. Oktober 2019 durchsuchte die Polizei zeitgleich fünf Wohnungen, letztlich konnten die Ermittler der Bande 16 Wohnungseinbrüche in der Region Hannover, fünf in Niedersachsen und eine Tat in Nordrhein-Westfalen nachweisen.

Die beiden Haupttäter hat das Landgericht Hannover inzwischen zu einer Freiheitsstrafe von fünf und sechs Jahren verurteilt, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Ermittlungen richten sich zudem gegen drei weitere Beschuldigte, die unter anderem für die Logistik und den Verkauf des Diebesgutes zuständig waren. Diese Verfahren erfasst nach Aussage Thönes die Kriminalstatistik nun erstmals – auch wenn sie aus dem Jahr 2019 datieren.

Von Antje Bismark