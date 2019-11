Wirtschaftsforum des Stadtmarketingvereins gibt sich politisch

Burgdorf

Kurzweilig hat Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, annähernd 200 Gäste des Wirtschaftsforums auf einen Streifzug durch die aktuelle politische Lage in Berlin, Paris und London mitgenommen. Eingeladen hatte dazu der Verein Stadtmarketing Burgdorf ( SMB) ins StadtHaus.

Um die Situation der Bundesregierung und damit der beiden Volksparteien zu umreißen, zitierte Koll ein russisches Sprichwort: „Eine zu Ende gehende Ära hinterlässt keine Erben, sondern eine schwangere Witwe.“ In Berlin herrsche zurzeit eine Mischung aus Vakuum und Orientierungslosigkeit, sagte er. SPD und CDU seien zerrissen.

Theo Koll : Paris hat London entthront

In Frankreich seien die traditionellen Säulen der Parteienlandschaft, die Republikaner und die Sozialisten, fast bedeutungslos geworden, schlug Koll einen Bogen ins Nachbarland, wo „Präsident Emanuel Macron die politische und wirtschaftliche Landschaft radikal verändert“. Er habe in all den Jahren selten einen beeindruckenderen Politiker erlebt, sagte Koll. Das Wirtschaftswachstum sei dort inzwischen höher als in Deutschland. Das Interesse von Investoren an Frankreich sei sehr hoch. „ Frankreich ist aktuell die fünftattraktivste Volkswirtschaft der Welt. Bei den Immobilieninvestitionen hat Paris London entthront.“

Koll, der sich selbst als anglophil bezeichnet, bescheinigte den Briten „großen Pragmatismus, der sich durch ihre ganze Geschichte zieht“. Zwischen seinen Zeilen schwang die Hoffnung mit, dass sie auf dem Weg zum Brexit noch umkehren könnten. Zurzeit seien die Briten in erster Linie „ideologisch und emotional“ unterwegs.

Eine Veranstaltung mit Minimalprogramm

Kolls einstündiger Vortrag, für den er langanhaltenden Applaus bekam, war der Glanzpunkt des Wirtschaftsforums. Ansonsten kam die Veranstaltung im StadtHaus diesmal eher nüchtern daher: So präsentierten sich dieses Mal keine Burgdorfer Firmen. Auch der SMB selbst gab nur einen kurzen Ausblick auf neue Projekte wie den ersten Lebendigen Adventskalender in der Innenstadt, der am Sonntag, 1. Dezember, im Café Luise mit einem kleinen Livekonzert beginnt.

Von Anette Wulf-Dettmer