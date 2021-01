Burgdorf

In Rufbereitschaft befinden sich derzeit die 23 Mitarbeiter des Bauhofs, ebenso wie die Beschäftigten des Gärtnerbauhofs. Sie müssen ausrücken, wenn der Wetterbericht und die nächtliche Kontrolle durch Kollegen die Gefahr von glatten Straßen ergeben. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Bauhofleiter Carsten Biedritzki und meint damit nicht nur die gut gefüllten drei Silos auf dem Gelände an der Friederikenstraße. Dort befinden sich in zwei großen Behältern jeweils 50 Tonnen Streusalz, in einem weiteren gar 100 Tonnen. Dass alle drei Silos einmal geleert werden in einer Saison ist nach Aussage des Fachmanns die ganz große Ausnahme.

Seinen Angaben zufolge beginnt der Winterdienst für ihn und seine Kollegen in jedem Jahr am 1. November – theoretisch. Denn praktisch laufen die Vorbereitungen bei aller Routine im Spätsommer an: Gibt es neue Straßen, die gereinigt werden müssen? Klappt die Umrüstung der beiden großen Unimogs, der beiden Multicars und des wendigen Kleinfahrzeugs, das beispielsweise am Bahnhof eingesetzt wird? Und müssen die Winterdienstler eventuell auf geänderte Busrouten achten? All diese Fragen werden vor dem eigentlichen Start geklärt, dann hängt Biedritzki die Listen mit allen Details an einer langen, magnetischen Schiene im Aufenthaltsraum aus.

Anzeige

Im Aufenthaltsraum reihen sich die DIN-A4-Blätter aneinander, die einen Überblick über die zu bearbeitenden Straßen geben. Quelle: Antje Bismark

Nächtliche Kontrollfahrt steht vor der Alarmierung

„Danach pendelt es sich alles schnell ein“, sagt er aus Erfahrung. In drei Schichten – wochenweise als A- und B-Team und am Wochenende als C-Team – sorgen die Mitarbeiter dann dafür, dass die Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer in den folgenden Wochen nicht ins Rutschen kommen. „Wir erhalten mehrmals täglich einen aktuellen Wetterbericht“, sagt der Bauhof-Leiter. Zeichne sich Schneefall, Eisglätte oder Frost nach Regen ab, dann fährt um 2 Uhr nachts der erste Kollege durch ausgewählte Straßen und kontrolliert, ob er den Bereitschaftsdienst in einen Einsatzdienst umwandelt. Etwa zwei Stunden dauert die Kontrollfahrt durch die Kernstadt und die Ortsteile, danach ertönt der Alarm oder eben nicht.

Auffallend sei, sagt Biedritzki, dass im Dünnschicht-Verfahren sanierte Straße anfälliger für Glätte seien. „Die Oberfläche hält die Feuchtigkeit länger, und wenn die Temperaturen sinken, dann ziehen die Fahrbahnen die Kälte an sich“, hat er beobachtet. Die Moor- und die Richard-Wagner-Straße beispielsweise seien gute Indikatoren dafür, dass der Streudienst ausrücken müsse. Dafür befüllen die Mitarbeiter auf den Fahrzeugen getrennte Behälter mit Salz und Magnesiumchlorid. Sie ergeben ein Salzlaugengemisch, das beim Streuen auf dem Fahrzeug entsteht und über einen rotierenden Teller auf die Fahrbahn verteilt wird. „Wir nutzen das Gemisch seit fast 30 Jahren, und es hat sich bewährt“, sagt er und fügt hinzu, dass der Bauhof für Gehsteige und Bushaltestellen ausschließlich Split nutze.

Jeweils 50 Tonnen Streusalz befinden sich in den beiden kleineren Silos auf dem Bauhof-Gelände an der Friederikenstraße, hinzu kommt dort ein Silo mit 100 Tonnen. Quelle: Antje Bismark

Anlieger müssen die Wohnstraße räumen

Gut 500 Straßen gibt es im Stadtgebiet, die sich über eine Länge von etwa 150 Kilometern ziehen. Doch längst nicht alle müsse die Stadt streuen, sagt Biedritzki und verweist auf einen entsprechenden Einsatzplan. Nach dem genießen Priorität in der ersten Stufe alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie der zentrale Omnibusbahnhof, große Sammelstraßen, Bushaltestellen, Fußgängerüberwege und zentrale Radwege. Die Einsatzstufe 2 umfasst alle anderen Straßen, die in der entsprechenden Satzung unter www.burgdorf.de festgelegt sind.

Gerade Anliegerstraßen indes gehören zur Reinigungsklasse 0, deshalb müssen Anwohner die Fahrbahn und die Gehwege räumen. Dabei hängen die Aufgaben unter anderem davon ab, ob es einen Fußweg gibt. Eines jedoch ist allen gemeinsam: Anlieger dürfen nur mit Split oder Sand streuen, nicht aber mit Salz. Alle Informationen dazu hat die Stadt in einem Flyer zusammengefasst, der unter anderem auf dem Bauhof und in den Rathäusern ausliegt und auf der städtischen Homepage zu finden ist.

Von Antje Bismark