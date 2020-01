Gastauftritt in der Heimat: Wie sich Ramlingen auf den Besuch von Ursula von der Leyen vorbereitet

Burgdorf

Hätte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Oliver Sieke gewusst, was dranhängt, einen Neujahrsempfang mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf die Beine zu stellen, wäre keinesfalls ausgemacht gewesen, dass er sich getraut hätte. Nun aber ist alles in trockenen Tüchern. Sieke gibt sich überglücklich, dass sich seine Partei am Freitagabend im Licht von Europas Grand Dame sonnen darf.

Die Idee, die nach wie vor in Beinhorn wohnende von der Leyen einzuladen, kam Sieke, als er vergangenes Jahr deren Bewerbungsrede vor dem Europaparlament hörte. Er sei schwer beeindruckt gewesen und habe sich gedacht: „Wenn sie käme, wäre das ein Kracher.“ Dass es klappen sollte, habe er sich nicht recht vorstellen können. Dennoch fasste er sich ein Herz und fragte an – ganz altmodisch. Weil von der Leyens Telefonnummer nicht mehr gültig gewesen sei, habe er ihr einen Brief geschrieben. Kurz vor Weihnachten erhielt er per E-Mail die Zusage.

„Dass sich Frau von der Leyen trotz ihres Arbeitspensums noch um ihr Burgdorf kümmert, ist grandios und für mich kaum fassbar“, sagt Sieke, der seinen Stolz nicht verhehlt. Wiewohl der Jahreswechsel für den Ratsherrn und CDU-Stadtverbandschef damit hektisch wurde.

CDU erwartet 177 Gäste im Landgasthof Voltmer

Sieke brauchte zunächst einen Saal, der groß genug ist, um die vielen Gäste aufzunehmen, die sich nun zwangsläufig anmelden würden. Das Stadthaus war schon belegt. Gastwirt Marc Köhne vom Landgasthof Voltmer aber konnte helfen. Auch er hat einen großen Saal. 177 Gäste will die CDU dort am Abend empfangen. Das Telefon habe nicht mehr stillgestanden, nachdem die CDU an die Öffentlichkeit gegangen war, verrät Sieke. CDU-Mitglieder hätten natürlich „einen kleinen Vorsprung“ bekommen und schon vorher eine Einladung erhalten.

Dass jemand wie von der Leyen einfach so in einem Gasthaus auf dem Dorf auftritt und zu den Menschen spricht, ist bei aller Bodenständigkeit nur möglich, wenn die Sicherheitsbehörden grünes Licht geben. Prompt meldete sich die Kriminalpolizei aus Hannover bei Sieke, um Details mit ihm abzusprechen. Die Polizeiinspektion Burgdorf stellt Personal bereit. Von der Leyen selbst bringt eigene Personenschützer mit. Am Donnerstagnachmittag inspizierten speziell geschulte Sicherheitskräfte mit Unterstützung von Sprengstoffspürhunden Ramlingen und den Gasthof.

Auch mit dem Ordnungsamt tauschte Sieke sich aus. Dort hatten die Landwirte, als sie vom prominenten Gast beim Neujahrsempfang erfahren hatten, eine Demonstration angemeldet. Die Bauern wollten gegen die verschärfte EU-Düngemittelverordnung protestieren. Sieke, der die CDU als Interessenvertreter von Landwirten versteht, nahm Kontakt zum Landvolk auf und nutzte auch sonst alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle, um die Gefahr zu bannen, dass der Neujahrsempfang platzt. Denn wären die Bauern mit ihren Treckern angerückt, wäre Ramlingen dicht gewesen und niemand mehr zum Landgasthof Voltmer durchgekommen. Sieke erreichte schließlich, dass die Bauern ihre Demo absagten.

Schon Von der Leyens Vater sprach in Ramlingen

Vertreter der Landwirtschaft haben sich gleichwohl angesagt zum Empfang, dem auch sonst ein gerüttelt Maß öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werden dürfte. Der NDR hat Sieke angekündigt, dass er ein TV-Aufnahmeteam entsendet. Das soll eine Live-Schalte zur Sendung „Hallo Niedersachsen“ herstellen. Schüler des Gymnasiums Burgdorf wollen für einen Film ihres Schulprojekts Kulturelles Lernen mit von der Leyen ein Interview führen. Die EU-Kommissionspräsidentin hat sich laut Sieke dazu bereit erklärt.

Nun kann der Empfang kommen. Am Freitagabend um 19 Uhr geht es los. Sieke wird die Gäste begrüßen, Bürgermeister Armin Pollehn will ein Grußwort sprechen, bevor er das Rednerpult schließlich seiner Parteifreundin von der Leyen überlässt. Damit es nicht zu steif zugeht, lockert der interkulturelle Chor von IGS und Gymnasium die Veranstaltung mit Gesangsbeiträgen auf. Gastwirt Marc Köhne reicht Sekt. Der Gastronom zeigt sich entspannt. Immerhin sei auch schon von der Leyens Vater Ernst Albrecht als Ministerpräsident im Saal aufgetreten und habe dort gesprochen.

