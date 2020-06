Wie ein Lehrling politische Gremiensitzungen technisch möglich macht

Burgdorf

Ein Lehrling verschafft Burgdorfs Kommunalpolitikern in der Corona-Krise Gehör: Christof Raischies (35), der im Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker absolviert, sorgt in Rats- und anderen Gremiensitzungen für den guten Ton. Sein Job ist das Einstellen und Ausregeln von Verstärkeranlage und Mikrofonen im Saal des StadtHauses – Grundvoraussetzung dafür, dass Politiker dort tagen und Entscheidungen treffen können.

Raischies stammt aus Celle. Heute wohnt er in Bilm und pendelt täglich nach Burgdorf. In seinem ersten Berufsleben war er Metallbauer – „überhaupt nichts für mich“. Später jobbte er für ein kleines Veranstaltungsunternehmen in Isernhagen, das auch beim Stadtfest Oktobermarkt Bühnen aufbaut. So lernte Raischies das JohnnyB. kennen, das nicht nur Veranstaltungstechniker ausbildet, sondern sich mit seinem Technik-Know-how und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern mannigfach ins hiesige Veranstaltungswesen einbringt.

Anzeige

Ausbilder: „Chris ist mein dritter Lehrling“

Dieses ehrenamtliche Engagement auf seinem Interessensgebiet Veranstaltungstechnik habe ihm imponiert und ihn zugleich angezogen, sagt Raischies. So half auch er in seiner Freizeit. Etwa wenn die Stadt zum CulturCircus in den Stadtpark einlud. Aber auch bei anderen Gelegenheiten.

Weitere NP+ Artikel

Inzwischen ist der Familienvater im Begriff, sein zunächst angelerntes Wissen zu professionalisieren. Zupass kam ihm dabei, dass der frühere JohnnyB.-Leiter und heutige Stadtjugendpfleger Horst Gohla als Theaterpädagoge einen Ausbilderschein für den Lehrberuf Veranstaltungstechnik besitzt. „Chris ist mein dritter Lehrling“, sagt Gohla, der für seinen Schützling die Lerninhalte organisiert.

Sprachtechnik gehört unbedingt dazu. Insofern ist die Corona-Krise und der Zwang zum Abstandhalten fast eine Art Glücksfall für Raischies. Die technischen Anforderungen, die der Infektionsschutz an Ratssitzungen stellt, kann er so ganz lebensnah erlernen und einüben. So stattete er etwa die Mikrofone, an die die Politiker für ihre Redebeiträge herantreten, mit roten Abstandsfähnchen aus. So wissen die Mandatsträger, wie weit weg vom Mikro sie sprechen müssen, um verständlich zu bleiben.

Christof Raischies hält Störgeräusche in Schach

Raischies sitzt dann im Technikraum am Saalrand und folgt den Sitzungen. In seiner Schaltzentrale steuert er am Mischpult die Anlage, entzerrt Töne und hält störende Tonfrequenzen in Schach. Obendrein schneidet er alle Redebeiträge mit – fürs Protokoll, das von jeder Sitzung angefertigt werden muss. Damit alles sitzt, wenn es darauf ankommt, ist Raischies zur Stelle, lange bevor eine Sitzung beginnt.

Was Raischies tut, ist systemrelevant. Ohne seine Hilfe könnten die Politiker nicht zusammenkommen. Darum bekamen seine beiden Kinder auch einen Kita-Platz in der Notbetreuung. Im Januar 2021 schließt der 35-Jährige seine mittlerweile zweite Ausbildung ab. „Er hat Talent“, bescheinigt ihm sein Ausbilder Gohla. Um seine berufliche Zukunft müsse er sich jedenfalls keine Sorgen machen. Sein Lehrlingsvorgänger arbeite jetzt in der Niedersächsischen Staatsoper, mit Aussicht auf eine Festanstellung.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege