Wie das VVV-Theater ganz kriminell den Neubeginn angeht

Seit mehr als 23 Jahren bereichert das VVV-Theater das Kulturangebot in Burgdorf. Mehr als 30 erfolgreiche Aufführungen – viele Vorstellungen waren ausverkauft – gehen auf das Konto der Theatertruppe. Vor einiger Zeit sah sie sich vor neue Herausforderungen gestellt. Persönliche und berufliche Veränderungen, die Aufnahme von Studienplätzen in anderen Städten und Schwangerschaften führten nach der letzten Spielzeit zu einem Umbruch. Jetzt startet die Laienspielgruppe allerdings neu durch und studiert ein neues Stück ein, das im Frühjahr zu sehen sein soll.

Ensemble studiert Kriminalkomödie ein

In den vergangenen Monaten ist es nach Darstellung des VVV gelungen, das Theaterteam neu aufzustellen. Jaqueline Polomski und Peter Hilmer leiten seit einigen Wochen schon die Probenarbeiten für das neue Stück. Dafür wählte das Ensemble eine rasante Kriminalkomödie aus. In den kommenden Wochen und Monaten will sich das Ensemble „Willkommen in Nedderknöfel!“ von Andreas Kroll intensiv erarbeiten und dann am Freitag, 17. April, im Saal des städtischen Jugend- und Kulturhauses JohnnyB. an der Sorgenser Straße aufführen.

Die Premierenvorstellung beginnt um 20 Uhr. Regie führt Polomski. Als Co-Regisseur fungiert Hilmer. Die Hauptrollen übernehmen Kevin Borchert, Klaus Saidowski, Wolfram Fabricius, Petra Borchert, Monika Büntjen, Alina Kage, Anna-Sophia Brauer und Jaqueline Polomski.

Weitere Aufführungen folgen am Sonnabend, 18. April, 20 Uhr, am Sonntag, 19. April, 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen), am Freitag, 24. April, 20 Uhr, und am Sonnabend, 25. April, 20 Uhr. Theaterkarten sind in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2 erhältlich. VVV-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Witwen umgarnen Wachtmeister Görgen

Das kann ja heiter werden: Wachtmeister Görgen erhält die Strafversetzung in das auf den ersten Anschein freundliche Dorf Nedderknöfel. Doch schon bald hegt er den Verdacht, dass die Gemeinde ein Geheimnis zu verbergen versucht. Verdächtig scheint ihm, dass sich in dem Ort diverse Witwen tummeln, deren Ehemänner einem plötzlichen Unfalltod erlegen sind. So lernt er Bettie Speckmeyer kennen, die ihren Mann verlor, weil er in einen Drechsler fiel. Auch das Ableben von Frau Hintermeyers Gatten erscheint mysteriös: Ihn verschlang das Osterfeuer. Kurios sind zudem die Umstände, unter denen der Ehemann von Frau Untermeyer das Zeitliche segnete: Er liegt nun auf dem Friedhof, weil er die überraschende Begegnung mit einem Mähdrescher nicht überlebte. Seine neuen Kollegen auf der Polizeistation sind für Wachtmeister Görgen keine Hilfe gegen die ihn umgarnenden mannstollen Witwen, zu denen auch die Bürgermeisterin zählt.

Die Laienspielgruppe trifft sich zu den Proben jeweils mittwochs im JohnnyB.. Wer sich dem Team anschließen will, sei willkommen, lässt der VVV wissen. Teilnehmen könne jeder, der sich für Schauspielerei interessiert. Auch sind handwerklich begabte Bühnenbauer und Techniker, die hinter den Kulissen Hand anlegen wollen, seien gerne gesehen.

Ansprechpartner ist VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich, der unter Telefon (05136) 1862 sowie per E-Mail an vvvburgdorf@aol.com erreichbar ist.

Von Joachim Dege