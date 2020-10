Sehnde/Uetze/Langenhagen/Wedemark

Burgdorfs Nachbarkommunen haben bereits reichlich Erfahrung mit der Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben.

Die Stadtwerke Sehnde GmbH wurden 2002 als Eigenbetrieb der Stadt gegründet und versorgen mit Ausnahme von Höver und Bilm alle Ortsteile mit Wasser. Die Stadtwerke haben Anfang 2003 auch die Betriebsführung für die Stadtentwässerung Sehnde übernommen, ebenfalls ein Eigenbetrieb. Darüber hinaus gibt es unter dem Dach der Stadtwerke die Energieversorgung Sehnde GmbH (EVS), die 2007 die Strom- und Gasversorgung in Sehnde von der Avacon übernommen hat. Die Stadtwerke halten 70 Prozent, Avacon 30 Prozent. Zudem gibt es den Eigenbetrieb Infrastruktur Sehnde GmbH ( ISS), bei der die Stadt Sehnde alleinige Gesellschafterin ist. Seit 2010 errichtet die ISS Horte und Feuerwehrhäuser, erschließt und vermarktet Baugebiete und betreibt Fotovoltaikanlagen auf Sporthallen.

Die Gemeinde Uetze hat die Aufgaben des Bauhofs und der Gebäudewirtschaft inklusive Neubauten in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Dieser hat einen eigenen Wirtschafts- und Stellenplan, den der Gemeinderat beschließen und die Kommunalaufsicht genehmigen muss. „Der Eigenbetrieb wird nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt“, sagt Leiter Frank Hacke. Investitionen, zum Beispiel der Neubau von Feuerwehrhäusern und Kitas, muss der Eigenbetrieb selbst finanzieren. „Wir nehmen Darlehen auf und beantragen Zuschüsse. Ist die Immobilie fertig, stellen wir sie der Gemeindeverwaltung zur Verfügung, und diese zahlt dafür Kaltmiete.“ Hauptvorteil eines Eigenbetriebs sei die Transparenz: „Es werden die tatsächlichen Kosten dargestellt“, sagt Hacke. Zudem seien Entscheidungen schneller und flexibler zu treffen. Die 75 bis 80 Beschäftigten werden nach den Tarifen des öffentlichen Dienstes bezahlt.

In der Stadt Langenhagen gibt es seit geraumer Zeit Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften. Dazu zählen der Eigenbetrieb Bad, der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und die Entwicklungsgesellschaft Langenhagen (EL), die die Stadt 1997 für das Neubaugebiet Weiherfeld gründete. Das Aufgabengebiet der EL umfasst die Baulandentwicklung, einschließlich der sozialen Infrastruktur, die Errichtung, den Betrieb und die Vermietung von preiswertem Wohnraum. Die Mitarbeiter – da es sich um eine GmbH handelt – werden nicht nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes entlohnt. Aus Gründen der Gleichbehandlung sind die Bedingungen aber an diesen angelehnt. 2004 gründete Langenhagen den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, der sich um die Planung, den Bau und Betrieb des Kanalnetzes sowie um die Kläranlage und die Pumpwerke kümmert. Es gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 2014 gründete die Stadt den Eigenbetrieb Bad für die Planung, den Bau, Betrieb und die Unterhaltung des Familien-, Sport- und Freizeitbades Wasserwelt Langenhagen. Auch dort gilt der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst.

Die Gemeinde Wedemark hat drei Tochtergesellschaften. Sie sind für das Abwasser, die Energie sowie für das Bauen in der Kommune zuständig. Und sie sind erfolgreich. Im vergangenen Jahr haben sie annähernd 1,11 Millionen Euro an Gewinn in die Kassen gespült. Die Mitarbeiter sind Angestellte des öffentlichen Dienstes. Zu deren Aufgaben zählt etwa der Betrieb der Gemeindewerke Wedemark. Sie versorgen die Bewohner mit Strom und Wärme. Die Kommune hat daran einen Anteil von 49 Prozent, den Rest die Avacon. Eine 100-prozentige Tochter ist die GAW, die für die Abwasserbeseitigung zuständig ist. Sie soll die Gebühren für die Bürger stabil halten. Dann gibt es noch die Bau- und Entwicklungsgesellschaft in der Wedemark – BEG. Sie wurde 2016 gegründet. Sie hat die Aufgabe, kommunales Bauland zu entwickeln und die Preise für alle erschwinglich zu halten.

Von Anette Wulf-Dettmer, Oliver Kühn und Swen Warnecke