Wie Naturschützer mehr Artenvielfalt durchsetzen wollen

Kiebitz, Uferschnepfe, Bekassine oder Feuersalamander – diese Tiere sollen Jens Palandts Kinder und Enkel in Zukunft nicht nur noch im Museum sehen können. „Wir müssen jetzt handeln“, sagte der Vorsitzende des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen bei der Auftaktveranstaltung der Unterschriftensammlung zum Volksbegehren Artenvielfalt am Sonnabendmittag. Der Naturschutzbund ( Nabu), die Grünen und Imkerverbände hatten die Initiative ins Leben gerufen. Die Blühwiese am Schwarzen Herzog in Burgdorf bildete die Kulisse dafür.

Palandt findet Niedersächsischen Weg gut

„Einen besseren Artenschutz gibt es nur mit besseren Gesetzen“, sagte Palandt. Das Land Niedersachsen hat mit dem sogenannten Niedersächsischen Weg im Dialog mit Vertretern der Landwirtschaftskammer und Umweltschutzorganisationen ein Papier mit Maßnahmen zu Natur-, Arten- und Gewässerschutz erarbeitet. „Der Niedersächsische Weg ist eigentlich ein ganz guter Weg“, sagte Palandt, der mit der Unterschriftenaktion hofft, den Druck auf die Politik zu erhöhen, tatsächlich auch ein gutes Ergebnis zu liefern.

Zu den Forderungen zählt, mehr Vielfalt in der Landschaft zu schaffen. Dafür sollen unter anderem mehr Hecken und Blühflächen gepflanzt werden. Die Landwirte sollen weniger Pestizide einsetzen und nach Möglichkeit artenreiche Wiesen erhalten. Palandt betont, dass sich die Initiative keineswegs gegen Landwirte richte, sondern allenfalls „ gegen eine schlechte Agrarpolitik“. Bauern sollten Anreize für eine ökologische Landwirtschaft erhalten. Ihm sei bewusst, dass eine solche Entwicklung „nicht von heute auf morgen“ zu bewerkstelligen sei, sagt er: „Es muss ein sich entwickelnder Prozess sein.“

Gegebenenfalls wird Unterschriftenaktion abgebrochen

Der Grünenpolitiker erklärt: „Wenn das, was vom Land am Ende tatsächlich umgesetzt wird, Substanz hat, können wir unsere Aktion jederzeit abbrechen.“ Doch es sei keineswegs sicher, dass überhaupt etwas passiert. Für diesen Fall möchten die Aktivisten gerüstet sein. Sie hoffen darauf, die erforderlichen 610.000 Unterschriften von Wahlberechtigten in ganz Niedersachsen zu sammeln. Das entspricht zehn Prozent der Menschen, die im Bundesland wählen dürfen. Der Landtag muss sich bei ausreichend Unterschriften mit dem Gesetzantrag der Umweltschützer befassen. Wird dieser abgelehnt, folgt ein Volksbegehren, bei dem alle Wahlberechtigten direkt über das Gesetz entscheiden.

Immer sonnabends von 10 bis 12 Uhr wollen Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen künftig in Burgdorf und den angrenzenden Ortschaften unterwegs sein, für die Aktion werben und Unterschriften sammeln. Interessierte, die im privaten Umfeld selbst mehrere Unterschriften zusammentragen möchten, können sich jeden Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr im Parteibüro der Grünen an der Marktstraße 64 einen Bogen abholen. Auch das Eintragen in die Liste ist zu der Zeit möglich.

Die Aktivisten planen, Bögen in verschiedenen Geschäften, Apotheken und Arztpraxen auszulegen. Diese können unter Telefon (0511) 9110525 oder per E-Mail an material@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt kostenlos bestellt werden.

