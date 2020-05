Wie Kinder und Jugendliche ihre Corona-Sorgen loswerden

Burgdorf

Das Corona-Virus hat nicht nur Wirtschaft, Schulen und Kitas weitgehend lahmgelegt. Auch Kinder und Jugendliche schieben gehörig Frust, weil sie kaum noch mit ihren Altersgenossen zusammenkommen, geschweige denn in Jugendeinrichtungen frei spielen können. Die Jugendpflege der Stadt hat sich deshalb ein paar Aktionen einfallen lassen, „damit die Kids wieder in Gang kommen“, wie es Jugendpfleger Horst Gohla ausdrückt.

Das JohnnyB. fordert Kinder und Jugendliche auf, der Corona-Krise mit Kreativität die Stirn zu bieten. Quelle: Joachim Dege

Anzeige

Am augenfälligsten ist der Krisenstab, den Sozialpädagogen vor dem Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. an einem Baum angebracht haben. Dort sollen Kinder und Jugendliche ihre Corona-Sorgen zum Ausdruck bringen können. Es liegen zudem Bauklötzchen bereit, die bemalt und beschriftet und dann an den Krisenstab gehängt werden können. Drinnen im JohnnyB. lockt ab sofort eine Fotorallye. Wer an dieser teilnehmen möchte, braucht dazu ein Handy und eine Stunde Zeit. Zu gewinnen gibt es eine Wundertüte mit Bastelmaterialien.

Weitere NP+ Artikel

Wettbewerb: Jugendliche gestalten Corona-Figuren

Kreativität fordert auch ein von der Jugendpflege aufgelegter Wettbewerb, bei dem es eine Coronafigur zu gestalten gilt: Erlaubt ist jedes Material, das Kinder und Jugendliche bei sich zu Hause auftreiben können. Auch bei der verwendeten Technik herrscht Freistil: Ob sie basteln, malen, upcyclen, kneten und noch ganz anders vorgehen, ist den Teilnehmern überlassen. Mitmachen darf jeder im Alter von sechs bis 18 Jahren. Sollte die Beteiligung entsprechend groß sein, erwägt die Jugendpflege eine Ausstellung der in allen vier Jugendhäusern der Stadt eingereichten Corona-Figuren.

In dieser Box liegen die Holzstücke, auf die Jugendliche ihre Corona-Sorgen schreiben können. Quelle: Joachim Dege

Lesen Sie auch

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Joachim Dege