Burgdorf

Diebe sind am Sonnabend in Burgdorf unterwegs gewesen. Vor dem Freibad Am Nassen Berg ist in der Zeit zwischen 9 bis 11 Uhr ein Pedelec Kreidler Vitality Eco gestohlen worden, das laut Eigentümer ordnungsgemäß am Fahrradständer angeschlossen war. Das E-Bike hat einen Neuwert von circa 3300 Euro.

Autoscheibe eingeschlagen

Am Cewe-Teich an der L412 zwischen Burgdorf und Immensen ist die Fensterscheibe der Beifahrertür eines Personenwagens der Marke Nissan Note eingeschlagen worden. Der Dieb wollte offenbar an den Jack-Wolfskin-Rucksack samt Inhalt, den die Insassen im Fußraum zurückgelassen hatten. Der Diebstahl ereignete sich am 19. Juni in der Zeit zwischen 12.30 und 16 Uhr. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 500 Euro an.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer