Burgdorf

Die Corona-Pandemie betrifft in diesem Jahr alle – auch den Weihnachtsmann. Ohne Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern fehlt ihm der Zugang zu den Kindern, seinen größten Fans. Der Burgdorfer Weihnachtsmann Fritz Röttger hatte sich deswegen etwas Besonderes einfallen lassen: einen Weihnachtsmann-Telefonservice für Kinder aus Burgdorf und Uetze. Nun, kurz vor dem Fest, können ihn aber nur noch kranke Jungen und Mädchen anrufen.

„Beim Telefonieren hat sich noch keiner angesteckt“

„Beim Telefonieren hat sich ja schließlich noch keiner angesteckt“, sagt Röttger. Der 77-Jährige arbeitet als Weihnachtsmann, engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich und ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Dem pensionierten Jugendpfleger und Mitbegründer des Hauses der Jugend Ehlershausen liegen die Kinder und Jugendlichen besonders am Herzen. „Die Tätigkeit als Weihnachtsmann hat sich so eingeschlichen“, erzählt er. Angefangen hat alles mit der ersten Weihnachtsfeier im Haus der Jugend vor mehr als 40 Jahren. Seitdem hatte Weihnachtsmann Fritze im Dezember immer alle Hände voll zu tun. Er besuchte Weihnachtsmärkte- und feiern, Kinderstationen und Altenheime, doch mit der Corona-Krise musste er in diesem Jahr erstmals umdenken.

Besuche in Alten- und Pflegeheimen fallen aus

„In Altenheime gehe ich in diesem Jahr gar nicht, aber zu drei Krankenhäusern in Hannover und Celle“, erklärt er. Der Mund-Nasen-Schutz erschwere seine Arbeit zusätzlich, denn „der Mund spielt eine große Rolle, gerade beim Lächeln“, sagt Röttger. Nur über die Augen sei das Erkennen der Mimik gerade für Kinder schwierig.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und des Infektionsrisikos fällt, von den Krankenhausbesuchen abgesehen, alles aus. Die meisten Kinder werden Weihnachtsmann Fritz und seine Gehilfen in diesem Jahr vermutlich gar nicht zu Gesicht bekommen, fürchtet Röttger. Ein bisschen weihnachtlichen Zauber möchte er deswegen trotzdem bieten, denn er ist sich bewusst, welchen Stellenwert der Weihnachtsmann hat: „Jeder kennt schließlich den Weihnachtsmann, egal, welchen Glauben man hat.“

Damit die Kinder in diesem Jahr nicht ganz auf den Weihnachtsmann verzichten müssen, hatte Weihnachtsmann Fritz sich mit dem Wichtelchef und der Eiskönigin zusammengetan. Gemeinsam besetzten sie in der vergangenen Woche das Weihnachtstelefon. Dieses ist jetzt ausschließlich nur noch für Kinder geschaltet, die krank sind. Weihnachtsmann, Eiskönigin und Chefwichtel sind unter Telefon (01 62) 1 99 82 96, (01 52) 34 70 01 77 und (01 52) 34 70 02 14 erreichbar.

Von Leona Passgang