Weide, Salbei, Steingartenpflanzen: Blumen verschönern die Innenstadt

Burgdorf

Die Innenstadt blüht seit dieser Woche wieder auf: Unternehmer André Wesemeyer hat 30 Kübel mit bunten Pflanzen – darunter Harlekinweide, Salbei und Steingartenstauden – an der Post- und an der Marktstraße aufgestellt. Die Container verschönern seit mehreren Jahren während der Sommermonate die Einkaufsstraße, initiiert hatte die Aktion seinerzeit das Stadtmarketing Burgdorf. „Jedes Jahr freuen sich die Passanten, wenn wir die Blumen bringen“, sagt Wesemeyer und fügt hinzu, dieses Mal sei die Freude besonders groß. „Nach all der Trostlosigkeit der vergangenen Wochen wird es nun endlich fröhlicher.“

Diesen Eindruck schilderten ihm viele der Vorbeigehenden. Ein Burgdorfer indes hatte eine eher schlechte Nachricht dabei: Die Stadtverwaltung hatte dem Unternehmer ein Ticket wegen fehlenden Parkscheins ans Auto geheftet. Stadtsprecherin Alexandra Veith konnte zu dem Vorfall am Mittwoch noch nichts sagen. Ihre Empfehlung lautete, dass Wesemeyer die Situation im Anhörungsbogen schildert, sodass die Verwaltung darauf reagieren könne.

Harlekinweide, Salbei, Steingartenpflanzen: Ab sofort blüht Burgdorfs Innenstadt wieder auf. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark